Este viernes, Comunicaciones regresó a la victoria en el Clausura 2026 y tomó un gran respiro en la tabla acumulada para despegarse de la zona roja. Los Cremas derrotaron a Aurora por 1-0 y se subieron a lo más alto de la Liga Nacional en este campeonato.

El gol fue de Agustín Vuletich, que justamente hizo su debut con la camiseta del conjunto blanco. El argentino ingresó en la segunda parte sobre el minuto 70 en lugar de Dairon Reyes y le dio los tres puntos a un equipo que necesitaba ganar para escaparle al descenso.

Luego de la victoria, el delantero argentino acudió a la conferencia de prensa y habló sobre el contrato que firmó con la directiva de Comunicaciones, el cual no es cómodo para él según expresó. El número nueve reiteró en varias ocasiones que quiere quedarse más allá del Clausura 2026.

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Agustín Vuletich revela que quiere renovar su contrato con Comunicaciones

“A mi cuando me llamaron, me dijeron que la institución estaba pensando en un proyecto a largo plazo, pero que en este momento en esta situación querían solamente por lo que restaba del campeonato. No es lo más cómodo, pero pensaba que venía a un club grande de Centroamérica“, explicó sobre su vínculo actual.

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Sin embargo, Vuletich ya se postuló para permanecer después de que finalice la temporada actual: “Quiero conseguir cosas importantes. Es un contrato inusual, pero lo que hablamos con el presidente es que ojalá pueda ser para mucho tiempo. Dije que iba a entregar las 24 horas todos los días para demostrar quien soy. Aquí no soy conocido. Quiero demostrar que puedo ayudar mucho“.

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Por este motivo, los Cremas podrían tener a su primer refuerzo pensando en lo que será el Apertura 2026, que iniciaría en el mes de agosto. Con apenas 20 minutos con el conjunto blanco, ilusiona a los aficionados cremas con evitar el descenso y pelear el título 33 a nivel nacional.