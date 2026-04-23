Fantasma Figueroa en aprietos: revelan la lesión que complicaría a Comunicaciones para saldar los minutos Sub-21 que adeuda

Comunicaciones quedó muy cerca de asegurar su permanencia en la Liga Nacional de Guatemala tras vencer 1-0 a Deportivo Guastatoya con gol de Omar Duarte. El resultado le permitió tomar oxígeno en la tabla acumulada y acercarse a su objetivo.

Sin embargo, no todo fue positivo para el equipo del Fantasma Figueroa. La lesión de un futbolista también encendió las alarmas, ya que podría complicarle al club el cumplimiento de los minutos Sub-21 que todavía tiene pendientes.

ver también “He tenido mucho conflicto”: El Fantasma Figueroa rompe el silencio sobre su futuro en Comunicaciones y su principal problema en Guatemala

¿Qué lesión complica a Comunicaciones para cumplir con los minutos Sub-21?

El periodista Juan Carlos Gálvez informó que Samuel Camacho volvió a resentirse durante un entrenamiento, situación que lo deja en duda para poder viajar con su equipo de cara a la última fecha.

Según detalló, ahora habrá que esperar la evolución del jugador en los próximos días para conocer si logra recuperarse a tiempo y estar disponible. “En Comunicaciones Samuel Camacho se volvió a resentir en el entrenamiento y ahora es duda para poder viajar el domingo con su equipo a la última fecha. Veremos si se puede recuperar”, expuso el periodista Juan Gálvez.

Periodista Juan Carlos Gálvez en su cuenta oficial X

En caso de que Samuel Camacho no llegue en condiciones para la última fecha ante Guastatoya, Comunicaciones tendría que buscar alternativas para completar la regla Sub-21.

Publicidad

Publicidad

Ya sea recurriendo a otro juvenil o dándole más protagonismo a futbolistas como Andy Contreras y David Prada, quienes ya han venido sumando minutos y podrían asumir un papel más importante en ese cierre.

¿Cuántos minutos Sub-21 le faltan a Comunicaciones y qué sanción arriesga si no los completa?

Comunicaciones al mando del Fantasma Figueroa llegará al duelo ante Malacateco con la obligación de completar 164 minutos Sub-21 para alcanzar los 1.250 que exige la Liga Nacional a cada club durante la fase regular.

Publicidad

En caso de no cumplir con ese requisito al cierre de la etapa, el equipo crema se expone a una doble sanción: una multa económica y la pérdida de tres puntos.

Publicidad

Datos claves

La lesión de Samuel Camacho lo deja en duda y complica a Comunicaciones para cumplir con los minutos Sub-21 .

lo deja en duda y complica a . El equipo crema necesita completar 164 minutos Sub-21 para alcanzar los 1.250 exigidos por la Liga Nacional .

. De no cumplir con la regla, se expone a una doble sanción: multa económica y pérdida de tres puntos.