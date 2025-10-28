Jafet Soto no lo puede creer: escándalo en México por la detención de un dirigente muy cercano al presidente de Herediano

El fútbol mexicano atraviesa un verdadero terremoto institucional tras conocerse este martes la orden de detención contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, uno de los conglomerados deportivos más influyentes de América Latina y propietario de clubes como Pachuca y León.

La noticia, confirmada por varios medios aztecas, ha generado impacto también en Costa Rica, especialmente en el entorno del Club Sport Herediano, ya que Martínez mantiene desde hace años una estrecha relación personal y profesional con Jafet Soto, actual presidente y entrenador del “Team”.

Soto ha reconocido públicamente esa cercanía en múltiples ocasiones, recordando incluso su paso por el Pachuca durante su carrera como futbolista y los lazos de cooperación que existen entre ambos clubes.

¿Por qué fue detenido el presidente de Herediano?

Según informó ESPN México, la orden de aprehensión contra Martínez fue emitida luego de que el empresario no se presentara por segunda vez a una audiencia judicial, en la que debía ser imputado por desacato a una orden de juez en un conflicto mercantil.

El proceso judicial se relaciona con una disputa entre Grupo Pachuca y Fox Sports México (Grupo Lauman) por los derechos de transmisión televisiva de los equipos propiedad de Martínez.

Fox Sports interpuso una demanda al considerar que Pachuca violó un acuerdo comercial al firmar con otra empresa, lo que provocó que un juez ordenara medidas precautorias y posteriormente la comparecencia del empresario.

La versión del Grupo Pachuca

A través de un comunicado, Grupo Pachuca se pronunció oficialmente sobre la situación, asegurando que su relación con Fox Sports terminó formalmente en mayo de 2024 y que el nuevo contrato con otra televisora fue realizado de manera legal.

El grupo defendió que las medidas judiciales impuestas son “irregulares” y que la orden de aprehensión carece de fundamento, pues el delito imputado no amerita prisión preventiva.