Guatemala

Es oficial: Comunicaciones confirma la llegada que la afición estaba esperando y así lo anunció

Llegó la noticia más esperada por todos los aficionados de Comunicaciones para el Torneo Clausura 2026.

La afición de Comunicaciones celebra la llegada más esperada.
© RRSSLa afición de Comunicaciones celebra la llegada más esperada.

Comunicaciones se encuentra en medio de un proceso de reestructuración, algo que conlleva una serie de cambios. La junta directiva intenta sacar a la institución de una profunda crisis. Quedaron últimos en la tabla del Torneo Apertura 2025.

Muchas de estas modificaciones ilusionan a los aficionados de cara al inicio de la nueva temporada. El año calendario trajo consigo la presencia del director técnico Marco Antonio Figueroa. El entrenador está decidido a enderezar este barco.

Comunicaciones anunció la llegada más esperada por la afición para este 2026

Comunicaciones lanzó a través de sus redes sociales oficiales la nueva forma en la que se van a adquirir las localidades para el venidero campeonato. Ahora este club cuenta con un sistema denominado Crema Plus para todos los aficionados.

Dicho software permite a cada usuario adquirir sus tickets para cada encuentro, así como el abono total para el Torneo Clausura 2026 a partir de la comodidad de su teléfono celular. Lo único que se necesita es tener conexión a internet.

Comunicaciones invita a los aficionados a que se acerquen a las gradas con una serie de pagos diferenciados. Cada uno de ellos dará prioridad para asistir a los partidos de local del Torneo Clausura 2026 en diversas ubicaciones del estadio.

Afiliarse a la parte General tiene un costo de Q200, mientras que Preferencia va en un precio de Q400. Si el fanático quiere sumarse a Tribuna, deberá abonar el valor de Q600. En tanto, la zona Palcos le costará Q1700 a cada aficionado.

