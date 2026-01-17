Es oficial: Comunicaciones confirma la llegada que la afición estaba esperando y así lo anunció

Comunicaciones se encuentra en medio de un proceso de reestructuración, algo que conlleva una serie de cambios. La junta directiva intenta sacar a la institución de una profunda crisis. Quedaron últimos en la tabla del Torneo Apertura 2025.

Muchas de estas modificaciones ilusionan a los aficionados de cara al inicio de la nueva temporada. El año calendario trajo consigo la presencia del director técnico Marco Antonio Figueroa. El entrenador está decidido a enderezar este barco.

Comunicaciones anunció la llegada más esperada por la afición para este 2026

Comunicaciones lanzó a través de sus redes sociales oficiales la nueva forma en la que se van a adquirir las localidades para el venidero campeonato. Ahora este club cuenta con un sistema denominado Crema Plus para todos los aficionados.

Dicho software permite a cada usuario adquirir sus tickets para cada encuentro, así como el abono total para el Torneo Clausura 2026 a partir de la comodidad de su teléfono celular. Lo único que se necesita es tener conexión a internet.

Crema Plus, el innovador sistema para la fanaticada

Comunicaciones invita a los aficionados a que se acerquen a las gradas con una serie de pagos diferenciados. Cada uno de ellos dará prioridad para asistir a los partidos de local del Torneo Clausura 2026 en diversas ubicaciones del estadio.

Afiliarse a la parte General tiene un costo de Q200, mientras que Preferencia va en un precio de Q400. Si el fanático quiere sumarse a Tribuna, deberá abonar el valor de Q600. En tanto, la zona Palcos le costará Q1700 a cada aficionado.