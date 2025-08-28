“Errores puntuales”: Amarini Villatoro no duda en señalar a los jugadores de Xelajú tras ser goleados

El entrenador de Xelajú MC, Amarini Villatoro, no escondió su malestar tras la derrota por 3-0 frente a Olimpia en la Copa Centroamericana. El estratega en su regreso a Guatemala fue claro al señalar que los errores puntuales de su equipo fueron determinantes, ya que en apenas cinco minutos encajaron tres goles que sentenciaron el encuentro.

“Fueron tres goles en cinco minutos, es algo que no nos puede pasar. A mi parecer antes de eso estábamos bien, controlamos el partido. El juego se abrió por errores puntuales y con el marcador parece que nos pasaron por encima, pero no fue así, fue un duelo parejo”, declaró Villatoro a su regreso a Guatemala.

El técnico de los chivos destacó que su equipo mostró falta de concentración, desorden en momentos clave y poca contundencia al llegar al arco contrario, lo que impidió que pudieran ponerse en ventaja antes de que los hondureños golpearan. “No tuvimos contundencia cuando generamos las opciones, incluso pudimos adelantarnos antes que ellos”, agregó.

Villatoro lamentó que el grupo se desconectara en pasajes del partido, lo que facilitó la efectividad de Olimpia. “Faltó concentración, estar más metidos en el juego, focalizados en el trabajo a realizar. Generalmente somos ordenados, pero el rival supo aprovechar nuestros errores”, explicó.

Más allá de la molestia por el resultado, el entrenador reconoció que el 3-0 es lo único que cuenta en las estadísticas. “La diferencia del partido son los goles, cualquier excusa está de más. Nos queda la molestia de que entregamos el partido muy fácil. No era para eso, pero enfrentamos a un equipo efectivo”, señaló con autocrítica.

Con este tropiezo, Xelajú MC finalizó en el segundo lugar del Grupo B y ahora espera rival en los cuartos de final de la competencia regional, mientras tanto en el plano nacional se enfoca en recibir a Marquense por la séptima jornada del Apertura 2025.