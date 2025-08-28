Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“Errores puntuales”: Amarini Villatoro no duda en señalar a los jugadores de Xelajú tras ser goleados

El entrenador guatemalteco no se guardó nada al señalar a los responsables de la derrota en Honduras.

javier pineda

Por Javier Pineda

"Errores puntuales": Amarini Villatoro no duda en señalar a los jugadores de Xelajú tras ser goleados
"Errores puntuales": Amarini Villatoro no duda en señalar a los jugadores de Xelajú tras ser goleados

El entrenador de Xelajú MC, Amarini Villatoro, no escondió su malestar tras la derrota por 3-0 frente a Olimpia en la Copa Centroamericana. El estratega en su regreso a Guatemala fue claro al señalar que los errores puntuales de su equipo fueron determinantes, ya que en apenas cinco minutos encajaron tres goles que sentenciaron el encuentro.

“Varias cosas cambiaron”: Chucho López conmueve a Guatemala con una revelación que le dio un giro a su carrera

ver también

“Varias cosas cambiaron”: Chucho López conmueve a Guatemala con una revelación que le dio un giro a su carrera

Fueron tres goles en cinco minutos, es algo que no nos puede pasar. A mi parecer antes de eso estábamos bien, controlamos el partido. El juego se abrió por errores puntuales y con el marcador parece que nos pasaron por encima, pero no fue así, fue un duelo parejo”, declaró Villatoro a su regreso a Guatemala.

El técnico de los chivos destacó que su equipo mostró falta de concentración, desorden en momentos clave y poca contundencia al llegar al arco contrario, lo que impidió que pudieran ponerse en ventaja antes de que los hondureños golpearan. “No tuvimos contundencia cuando generamos las opciones, incluso pudimos adelantarnos antes que ellos”, agregó.

Publicidad

Villatoro lamentó que el grupo se desconectara en pasajes del partido, lo que facilitó la efectividad de Olimpia. “Faltó concentración, estar más metidos en el juego, focalizados en el trabajo a realizar. Generalmente somos ordenados, pero el rival supo aprovechar nuestros errores”, explicó.

Más allá de la molestia por el resultado, el entrenador reconoció que el 3-0 es lo único que cuenta en las estadísticas. “La diferencia del partido son los goles, cualquier excusa está de más. Nos queda la molestia de que entregamos el partido muy fácil. No era para eso, pero enfrentamos a un equipo efectivo”, señaló con autocrítica.

Publicidad
Sin miedo: Amarini Villatoro lanza mensaje contundente a Olimpia para la visita de Xelajú MC

ver también

Sin miedo: Amarini Villatoro lanza mensaje contundente a Olimpia para la visita de Xelajú MC

Con este tropiezo, Xelajú MC finalizó en el segundo lugar del Grupo B y ahora espera rival en los cuartos de final de la competencia regional, mientras tanto en el plano nacional se enfoca en recibir a Marquense por la séptima jornada del Apertura 2025.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Doble castigo: Antigua GFC recibe la peor noticia tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana
Guatemala

Doble castigo: Antigua GFC recibe la peor noticia tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana

Antigua GFC se topó con un problema al llegar a Costa Rica para enfrentar a Alajuelense
Guatemala

Antigua GFC se topó con un problema al llegar a Costa Rica para enfrentar a Alajuelense

No le gustará a Mario Acevedo: Municipal recibe el revés que podría costarle la eliminación de la Copa Centroamericana
Guatemala

No le gustará a Mario Acevedo: Municipal recibe el revés que podría costarle la eliminación de la Copa Centroamericana

Medford tomó una fuerte decisión tras la eliminación
Costa Rica

Medford tomó una fuerte decisión tras la eliminación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo