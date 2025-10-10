Iván Franco Sopegno cuenta con el fichaje extranjero que tanto necesitaba en Comunicaciones

El técnico Iván Franco Sopegno parece haber identificado uno de los principales problemas que aquejan a Comunicaciones: la falta de contundencia ofensiva. Los cremas han resentido la ausencia de sus figuras Darwin Lom y Erick Lemus, convocados con la Selección de Guatemala, lo que ha dejado al equipo con una delantera limitada.

Es por eso que los albos han dado a conocer hoy que se ha llegado a un acuerdo para hacerse de los servicios del delantero colombiano Deyner Padilla, con quien se espera solucionar los problemas en ataque que se han tenido en los últimos partidos.

Con 26 años, Padilla cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol guatemalteco, siendo un jugador conocido por su velocidad, movilidad y olfato goleador. Ha pasado por clubes de la Primera División como Coatepeque, Nueva Concepción, Sololá y Huehuetecos, además de haber tenido experiencia en la Liga Nacional vistiendo la camiseta de Antigua GFC, donde dejó buenas sensaciones por su entrega dentro del terreno de juego.

El paso a Comunicaciones representa una oportunidad dorada para el colombiano, quien se integrará a un plantel con mayores aspiraciones y exigencias. Los Cremas, dirigidos por Iván Franco Sopegno, buscan reforzar su delantera tras la reciente derrota 0-1 ante Deportivo Mixco, resultado que encendió las alarmas en el campamento albo y dejó en evidencia la falta de gol.

¿Cuándo debutará Deyner Padilla en Comunicaciones?

El debut de Padilla podría darse en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, cuando Comunicaciones visite a Guastatoya este domingo a las 16:00 horas en el estadio David Cordón Hichos. El cuerpo técnico espera que su incorporación brinde mayor profundidad ofensiva y alternativas en el ataque, especialmente ante la exigente recta final del campeonato.

Con este movimiento, Comunicaciones apuesta por recuperar la contundencia que lo caracterizó en torneos anteriores, mientras que Huehuetenango deberá reorganizarse rápidamente para cubrir la ausencia de un delantero que, hasta hace pocos días, era pieza clave en su esquema.