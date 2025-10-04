Es tendencia:
Liga Nacional de Guatemala: así está la tabla de posiciones en la Jornada 12

Los rojos intentarán seguir en racha, mientras los cremas salir de los últimos puestos.

javier pineda

Por Javier Pineda

El Torneo Apertura 2025 disputa la Jornada 13
El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala seguirá con la actividad de este fin de semana, el cual será testigo de la decimotercera jornada y en el que Municipal intentará seguir siendo el gran protagonista al ser líder e invicto, mientras todo lo contario es la situación de Comunicaciones que es colero y que ahora tiene el regreso de Iván Franco Sopegno

Municipal llega a la fecha 13 como líder e invicto, ahora tendrá la complicada visita a Aurora y contra el que intentará seguir con su buen paso, para cuidar su cima y no dejar que los demás equipos se acerquen.

Comunicaciones está en crisis y por eso decidió despedir al entrenador Roberto Hernández Ayala, por lo que se decidió regresar a Iván Franco Sopegno, quien comenzará su séptima etapa en el club y tendrá su estreno ante Deportivo Mixco.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala

Próximos partidos: así se jugará la jornada 14 del Torneo Apertura 2025

11 de octubre

15:00 Horas – Mictlán vs Xelajú

17:00 horas – Municipal vs Cobán Imperial

19:00 horas – Antigua GFC vs Achuapa

12 de octubre

14:00 horas – Guastatoya vs Malacateco

16:00 horas – Guastatoya vs Comunicaciones

18:00 horas – Marquense vs Aurora

