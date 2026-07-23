Erik López llegó a valer 2.5 millones de euros: esto cuesta hoy todo el plantel de Municipal

Erik López llegó a ser bien valorado tras su salida de Paraguay, aunque su costo fue en picada.

Municipal arrancará la temporada 2026-2027 de Guatemala como el equipo más laureado del país, luego de su título en el campeonato anterior y aunque sus refuerzos no fueron muchos, cuenta con varios elementos que tuvieron un gran valor de mercado.

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El paraguayo Erik López que actualmente está en los rojos en calidad de préstamo procedente de Olimpia de su país, es uno de los elementos que mejor estuvo valorado del actual plantel escarlata y para este Apertura 2026 es una de las grandes apuestas, tomando en cuenta que ya tendría que estar más adaptado.

El valor récord de Erik López

El punto más alto de la cotización del paraguayo llegó durante el 2021, cuando llegó a formar parte del Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos y en ese momento Transfermarkt tasó al volante en 2.5 millones de euros, una cifra respaldada por la formación que traía de su país.

López llegó a ser una gran promesa en Paraguay, tras ser un joven que proyectó mucho desde su debut en Olimpia, aunque su precio cayó rápidamente tras su ida a Banfield, luego quedarse sin equipo, su retorno al decano y desde hace seis meses que llegó a Municipal su precio es de 350 mil euros

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¿Cuánto vale todo Municipal?

Transfermarkt tiene valorado a los rojos con un precio de 6.23 millones de Euros, siendo una de las plantillas más caras de Centroamérica y que hace que el plantel prometa para afrontar sus distintas competiciones.

Actualmente el jugador más caro de los escarlatas es el guatemalteco Rudy Muñoz con 600 mil euros, seguido de Nicolás Samayoa y José Morales que ambos están tasados en 500 mil de la moneda europea.

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En lo que respecta a Erik López tras ser un jugador con un costo de 2.5 millones, ahora está valorado en 350 mil euros, siendo el séptimo con mejor valoración del plantel, empatado con la misma cantidad con Pedro Altán y Cristian Hernández.