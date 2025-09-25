No se vio en TV: dos figuras de Luis Fernando Tena en Guatemala son insultadas por aficionados y su repuesta sorprendió a todos

Guatemala entera se encuentra en medio de un nuevo escándalo, protagonizado por dos figuras de Luis Fernando Tena. Un grupo de aficionados los insultó desde las gradas a estos futbolistas, justo antes de afrontar las obligaciones venideras.

Durante el partido entre Xelajú MC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la Copa Centroamericana 2025, dos jugadores pasaron un momento incómodo en el Estadio Cementos Progreso. Se trata de Stheven Robles y Erick Lemus.

Las dos estrellas de Comunicaciones se presentaron al recinto para observar el cotejo. La fanaticada chapina comenzó a insultarlos en cuanto se percataron de su presencia. Robles y Lemus se lo tomaron con gracia, y hasta los saludaron.

El insulto por parte de los aficionados de Xelajú MC llegó a través de la canción que esta hinchada le dedica a Comunicaciones. Para la misma, tomaron la base de “Crema, mi buen amigo”, para cambiarla por insultos para sus oponentes.

También cabe destacar que, dentro de Xela, algunos futbolistas formaron parte de la plantilla blanca e hicieron amistades importantes. El caso de Jorge Aparicio o Jesús López bien explican la presencia de Stheven Robles y Erick Lemus.

Además, todos se encuentran bajo las órdenes de Luis Fernando Tena en el ciclo que el entrenador mexicano encabeza para la Selección Nacional de Guatemala, por lo que se entiende que sean amigos y se presenten a verse en estos juegos.