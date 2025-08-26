Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

De Guatemala a jugar la Champions League: figura de la Selección confirma el gran salto de su carrera

Esta estrella del fútbol local avanzó hasta el máximo eslabón mundial.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Figura de Guatemala ilusiona a la afición con su traspaso a Europa.
© rrssFigura de Guatemala ilusiona a la afición con su traspaso a Europa.

Guatemala entera se sorprende ante el salto que dio una de sus figuras. Con su habilidad y esfuerzo, pasó del fútbol local a la UEFA Champions League. Ahora defenderá nuevos colores, justo cuando creía que el buen tiempo había acabado.

Se trata de Jeremy Myvett, quien fue confirmada como nueva jugadora del KFF Vllaznia. Este equipo se encuentra en el máximo circuito del deporte de Albania, es el actual campeón de su liga y cuenta con una infraestructura superlativa.

Jeremy Myvett tiene nuevo club en Europa: Guatemala se ilusiona con su trayectoria.

Jeremy Myvett tiene nuevo club en Europa: Guatemala se ilusiona con su trayectoria.

Publicidad

Además, participa recurrentemente de la UCL en su versión femenil. Importante destacar que es tenida en cuenta por la Selección Nacional, pero solamente tuvo actividad oficial en tres oportunidades. Fue amonestada en uno de los cotejos.

Después de jugar 53 encuentros sin goles, 43 de ellos como titular, quedó libre del Necaxa al finalizar el pasado mes de junio. Por eso mismo, alistarse en este desafío significó un “nuevo capítulo” en su trayectoria profesional. Así lo dijo.

Publicidad
El posteo que revolucionó a Guatemala: Jeremy Myvett tiene nuevo equipo en Europa.

El posteo que revolucionó a Guatemala: Jeremy Myvett tiene nuevo equipo en Europa.

Guatemala celebra la ventaja de La Bicolor por sobre El Salvador en Eliminatorias

Luis Fernando Tena dio unos elementales encargos a la FFG de cara a la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien hace semanas confirmó que no iba a disputarse ningún partido amistoso, recientemente movió algunas piezas.

Publicidad

Tal como informó Carlos Marín en Ciudad Deportiva Guatemala, no van a faltar partidos de preparación. Habrá dos, sin presencia del público. Estos se darían en el mismo campo de entrenamiento, a modo de práctica para el plantel mayor.

Qué necesitan Antigua y Municipal para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

ver también

Qué necesitan Antigua y Municipal para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

El rival será la Selección Sub-23, siempre y cuando las autoridades cumplan con el requerimiento de Tena. Por el momento, se sabe que las fechas cuadraron a la perfección y toda la plantilla estará bajo las órdenes del profesor Willy Olivera.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Las palabras de Luis Fernando Tena que causaron el enojo en Antigua y Municipal
Guatemala

Las palabras de Luis Fernando Tena que causaron el enojo en Antigua y Municipal

Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia
Honduras

Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia

“Se estuvo negociando”: Mario Acevedo contesta de manera contundente a Luis Fernando Tena tras la polémica de los Seleccionados de Guatemala
Guatemala

“Se estuvo negociando”: Mario Acevedo contesta de manera contundente a Luis Fernando Tena tras la polémica de los Seleccionados de Guatemala

Machillo Ramírez sorprende al hablar de su posible salida
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez sorprende al hablar de su posible salida

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo