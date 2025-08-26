De Guatemala a jugar la Champions League: figura de la Selección confirma el gran salto de su carrera

Guatemala entera se sorprende ante el salto que dio una de sus figuras. Con su habilidad y esfuerzo, pasó del fútbol local a la UEFA Champions League. Ahora defenderá nuevos colores, justo cuando creía que el buen tiempo había acabado.

Se trata de Jeremy Myvett, quien fue confirmada como nueva jugadora del KFF Vllaznia. Este equipo se encuentra en el máximo circuito del deporte de Albania, es el actual campeón de su liga y cuenta con una infraestructura superlativa.

Jeremy Myvett tiene nuevo club en Europa: Guatemala se ilusiona con su trayectoria.

Además, participa recurrentemente de la UCL en su versión femenil. Importante destacar que es tenida en cuenta por la Selección Nacional, pero solamente tuvo actividad oficial en tres oportunidades. Fue amonestada en uno de los cotejos.

Después de jugar 53 encuentros sin goles, 43 de ellos como titular, quedó libre del Necaxa al finalizar el pasado mes de junio. Por eso mismo, alistarse en este desafío significó un “nuevo capítulo” en su trayectoria profesional. Así lo dijo.

El posteo que revolucionó a Guatemala: Jeremy Myvett tiene nuevo equipo en Europa.

Guatemala celebra la ventaja de La Bicolor por sobre El Salvador en Eliminatorias

Luis Fernando Tena dio unos elementales encargos a la FFG de cara a la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien hace semanas confirmó que no iba a disputarse ningún partido amistoso, recientemente movió algunas piezas.

Tal como informó Carlos Marín en Ciudad Deportiva Guatemala, no van a faltar partidos de preparación. Habrá dos, sin presencia del público. Estos se darían en el mismo campo de entrenamiento, a modo de práctica para el plantel mayor.

El rival será la Selección Sub-23, siempre y cuando las autoridades cumplan con el requerimiento de Tena. Por el momento, se sabe que las fechas cuadraron a la perfección y toda la plantilla estará bajo las órdenes del profesor Willy Olivera.

