En qué estadio juegan Argentina vs. España la final del Mundial 2026: capacidad y características

Ya quedó listo para la final de la Copa del Mundo 2026. El partido 104 ya está aquí y se jugará en este estadio.

Argentina y España juegan la final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, nombre utilizado por la FIFA para identificar al MetLife Stadium durante el Mundial 2026.

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El recinto está ubicado en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, y tiene una capacidad oficial de 80.663 espectadores para la Copa del Mundo. Fuera del torneo puede albergar hasta 82.500 personas.

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Dónde queda el estadio de la final del Mundial

El estadio se encuentra en East Rutherford, dentro del área metropolitana de Nueva York, pero no está ubicado en la ciudad de Nueva York.

La sede forma parte del complejo deportivo de Meadowlands, en Nueva Jersey. La FIFA utiliza la denominación conjunta Nueva York/Nueva Jersey debido a la cercanía con Manhattan y al carácter regional de la candidatura que recibió la final.

Cuál es la capacidad del Estadio Nueva York/Nueva Jersey

La capacidad aprobada por la FIFA para el Mundial es de 80.663 espectadores.

El MetLife Stadium tiene habitualmente 82.500 localidades, pero la cifra se reduce durante la Copa del Mundo por la instalación del campo, los espacios reservados para prensa, las zonas técnicas, la seguridad y las áreas de hospitalidad.

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Cómo es el estadio de Argentina vs. España

El MetLife Stadium fue inaugurado en 2010 y es un recinto completamente abierto. No tiene techo fijo ni retráctil, por lo que la lluvia, el calor, el viento o el humo pueden afectar directamente las condiciones del partido.

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Entre sus características principales aparecen:

Capacidad mundialista para 80.663 espectadores.

Tres grandes niveles de tribunas.

Más de 200 palcos y amplias zonas de hospitalidad.

Cuatro pantallas de video ubicadas alrededor del campo.

Fachada exterior con paneles metálicos iluminados.

Campo de césped natural instalado especialmente para el Mundial.

Estadio abierto y sin climatización sobre las tribunas o el terreno.

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El campo natural instalado para el Mundial

El MetLife Stadium utiliza normalmente una superficie sintética para los partidos de la NFL. Sin embargo, la FIFA exigió la instalación de un campo de césped natural para la Copa del Mundo.

El campo mide alrededor de 105 por 68 metros, las dimensiones habituales de una cancha internacional.

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Qué equipos juegan habitualmente en el MetLife Stadium

El estadio es compartido por dos franquicias de la NFL:

New York Giants.

New York Jets.

Es uno de los pocos grandes recintos estadounidenses utilizado de manera permanente por dos equipos de fútbol americano.

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Cuántos partidos del Mundial 2026 recibió

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey recibió ocho encuentros:

Cinco partidos de la fase de grupos.

Un partido de dieciseisavos de final.

Un encuentro de octavos de final.

La final entre Argentina y España.

Qué grandes finales se jugaron en este estadio

Entre los principales eventos que recibió aparecen:

Super Bowl XLVIII de la NFL.

Final de la Copa América Centenario 2016.

Final del Mundial de Clubes 2025.

WrestleMania.

Partidos internacionales y grandes conciertos.

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En la Copa América 2016, Argentina perdió la final contra Chile por penales. Después de ese encuentro, Lionel Messi anunció temporalmente su retiro de la selección. Diez años más tarde regresa al mismo estadio para disputar otra final.