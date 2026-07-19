Qué camiseta usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Ya es oficial los colores que usarán en la final de la Copa del Mundo 2026 Argentina y España. Las equipaciones.

Argentina y España utilizarán sus camisetas titulares en la final del Mundial 2026. La Albiceleste volverá a vestir de celeste y blanco después de jugar la semifinal con su uniforme alternativo, mientras que la Roja recuperará su tradicional indumentaria roja.

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La combinación de colores permite que los dos equipos usen sus primeras equipaciones sin generar confusión. La final se disputa este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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Qué camiseta usará Argentina contra España

Argentina jugará con su uniforme tradicional:

Camiseta: blanca con franjas verticales celestes.

blanca con franjas verticales celestes. Pantalón: blanco.

blanco. Medias: blancas.

La selección de Lionel Scaloni utilizó esta combinación en cinco de sus siete encuentros anteriores del Mundial. Las excepciones fueron contra Jordania e Inglaterra, partidos en los que vistió su equipación alternativa azul oscuro.

Qué camiseta usará España en la final

España también utilizará su primera equipación:

Camiseta: roja, con mangas azules y detalles amarillos.

roja, con mangas azules y detalles amarillos. Pantalón: azul marino.

azul marino. Medias: azul marino.

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La Roja vistió este conjunto en cuatro de sus siete partidos. En cambio, recurrió a su uniforme alternativo contra Uruguay, Portugal y Francia.

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Qué colores usarán Dibu Martínez y Unai Simón

Los arqueros también tienen definida su indumentaria:

Emiliano Martínez: completamente de verde.

completamente de verde. Unai Simón: uniforme azul claro.

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La diferencia entre estos colores, las camisetas de los equipos y la vestimenta del árbitro permite distinguir fácilmente a todos los protagonistas.