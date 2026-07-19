Dónde ver EN VIVO el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Centroamérica

Todos los detalles sobre los canales de TV y straming para ver hoy el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 se podrá ver en vivo a través de las mismas señales de televisión y plataformas que transmitirán Argentina vs. España.

Publicidad

No será necesario buscar una transmisión diferente: el espectáculo aparecerá dentro de la cobertura de la final cuando termine el primer tiempo. Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encabezarán una presentación que también contará con Burna Boy, Coldplay, el PS22 Chorus y Gustavo Dudamel.

Dónde ver EN VIVO el show de medio tiempo del Mundial 2026 en Centroamérica

Estas son las señales confirmadas para seguir la final y el espectáculo musical en todos los países de Centroamérica:

Costa Rica: Fox+, Fox, Teletica (Canal 7) y TDMAX.

Fox+, Fox, Teletica (Canal 7) y TDMAX. El Salvador: Fox, Tigo Sports y Canal 4 TCS.

Fox, Tigo Sports y Canal 4 TCS. Guatemala: Fox, Tigo Sports y Canal 7.

Fox, Tigo Sports y Canal 7. Honduras: Fox, Tigo Sports y Canal 5.

Fox, Tigo Sports y Canal 5. Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10.

Fox, Tigo Sports y Canal 10. Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TVMAX.

La disponibilidad de algunas plataformas digitales puede requerir una cuenta, suscripción o conexión desde el territorio correspondiente.

Publicidad

ver también Cuánto dura el show de medio tiempo de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

¿Se puede ver gratis por FIFA+?

FIFA no anunció una transmisión independiente del espectáculo mediante FIFA+.

El show estará incluido dentro de la emisión de la final ofrecida por los canales autorizados en cada país. Global Citizen tampoco confirmó una señal internacional separada para ver únicamente las actuaciones musicales.

A qué hora conectarse para ver el show

La final comenzará a la 1:00 p. m. en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y a las 2:00 p. m. en Panamá.

Publicidad

El horario estimado del espectáculo es:

Entre la 1:50 y las 2:00 p. m. : Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entre las 2:50 y las 3:00 p. m.: Panamá.

No existe una hora exacta porque la presentación comenzará inmediatamente después del final del primer tiempo. El horario dependerá de las interrupciones y de los minutos agregados.

Publicidad

ver también Quiénes cantan en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: lista completa de artistas

Cuánto dura el show de medio tiempo

La parte musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos.

Los artistas principales serán Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber. También participarán Burna Boy, Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus acompañado por Coldplay.

La presentación fue producida por Global Citizen y contó con la curaduría artística de Chris Martin, líder de Coldplay. El entretiempo completo será un poco más extenso debido al tiempo necesario para instalar y retirar el escenario.