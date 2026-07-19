Qué canciones cantarán Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber en el show del Mundial 2026

Lo que se sabe sobre el setlist de los artistas que estarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026.

El repertorio completo del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 todavía no fue anunciado. FIFA y Global Citizen confirmaron a los artistas, pero mantienen en secreto la mayor parte de las canciones que se interpretarán durante Argentina vs. España.

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Hasta el momento, el único tema confirmado es “Dai Dai”, que Shakira cantará junto a Burna Boy. No se informó qué canciones presentarán Madonna, BTS, Justin Bieber y Coldplay.

Qué canción cantará Shakira en la final del Mundial 2026

Shakira interpretará “Dai Dai” acompañada por el artista nigeriano Burna Boy.

La canción fue creada especialmente para el Mundial 2026 y forma parte de la campaña vinculada con el FIFA Global Citizen Education Fund. La organización presenta oficialmente esta parte del espectáculo como “Shakira + Burna Boy”.

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La colombiana volverá así a participar en un evento mundialista después de haber actuado en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Qué canciones cantarán Madonna, BTS y Justin Bieber

FIFA todavía no reveló las canciones que interpretarán Madonna, BTS y Justin Bieber.

Los tres fueron anunciados como protagonistas principales del espectáculo, pero no se confirmó si cantarán temas completos, versiones reducidas o fragmentos unidos en un popurrí.

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Por lo tanto, las listas que circulan en redes sociales con posibles canciones de Madonna, BTS y Bieber deben considerarse especulaciones.

Qué cantarán Coldplay y el PS22 Chorus

Coldplay participará junto al PS22 Chorus, un coro infantil de Nueva York.

La actuación fue presentada como “PS22 Chorus featuring Coldplay”, pero tampoco se informó qué canción interpretarán. Chris Martin, líder del grupo británico, también estuvo a cargo de la curaduría artística del show.

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El director venezolano Gustavo Dudamel tendrá una participación especial, aunque la pieza musical que dirigirá tampoco fue anunciada.

Por qué el show tendrá canciones o versiones cortas

El espectáculo musical durará aproximadamente 11 minutos y reunirá a varios artistas.

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Debido a esa duración, se espera que las actuaciones sean breves y que el repertorio combine fragmentos, transiciones rápidas o versiones reducidas. Sin embargo, FIFA todavía no confirmó el formato exacto ni el orden en el que aparecerán los artistas.

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El setlist completo podría mantenerse en secreto hasta el comienzo del show, que se realizará inmediatamente después del primer tiempo de la final entre Argentina y España.