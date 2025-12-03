“No procede”: Jafet Soto escucha el veredicto que puede salvar a Herediano en medio del escándalo con Saprissa y Liberia

El recurso que Municipal Liberia presentó ante la Unafut por la supuesta alineación indebida de Johnny Myrie en el Deportivo Saprissa puso patas arriba la definición del Torneo Apertura 2025.

Hansel Zuñiga, gerente deportivo de los Coyotes, se mostró muy confiado en que la resolución desde la cúpula del fútbol nacional favorecerá a su club con un fallo que dejaría automáticamente eliminados a Pérez Zeledón y al Herediano de Jafet Soto. “Estaríamos esperando una respuesta para hoy, porque las pruebas son contundentes”, aseguró Zuñiga en el programa Seguimos.

Panorama nebuloso en Unafut

Sin embargo, los pormenores del reglamento oficial aún no han sido aclarados por la Unafut, y el texto se presta a distintas interpretaciones respecto a las sanciones por acumulación de cinco amarillas.

Sin quererlo, Johnny Myrie quedó en el ojo de la tormenta (Saprissa).

A esto se suma la complicación de que existan dos reglamentos distintos para ligas menores y Primera División, siendo que Myrie recibió las amonestaciones en el Alto Rendimiento mientras el reclamo liberiano se basa en su participación con el primer equipo morado.

La sentencia que tranquiliza a Jafet Soto

En medio de esta incertidumbre, Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, emitió un veredicto que puede dar algo de tranquilidad a Jafet Soto, Saprissa y los propios Guerreros del Sur. “Para mí no procede”, sentenció en declaraciones a Tigo Sports al referirse al reclamo interpuesto por Liberia.

Artavia fue claro al explicar su postura: “La acumulación de las cinco amarillas es en la categoría de él, el Alto Rendimiento. Aunque participara en Primera División, no procede ese castigo: él podía ser alineado perfectamente ahí. No aplica, para mí no aplica; hay una reglamentación interna sobre ese caso y pienso que van a rechazar la apelación”, subrayó el jerarca de los Guerreros del Sur.

El Team en manos de la Unafut

De todos modos, la palabra de Artavia tendrá poco peso en esta instancia. Será la Unafut la encargada de esclarecer la situación y, junto al Tribunal Disciplinario de Fedefútbol, emitir un castigo, si corresponde, para el Deportivo Saprissa.

Esta decisión podría tener repercusiones drásticas en el Apertura 2025, dejando a Herediano y Pérez Zeledón eliminados o manteniéndolos con vida a pocos días de disputarse la última jornada.