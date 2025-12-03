Herediano eliminado y Saprissa en aprietos: así quedaría la tabla del Apertura 2025 si Unafut castiga a los morados por alineación indebida

La definición del Torneo Apertura 2025 se acaba de convertir en un auténtico caos. Todo comenzó cuando Municipal Liberia presentó un recurso formal ante la Unafut denunciando alineación indebida del juvenil Johnny Myrie, quien ingresó al minuto 89 en la victoria 3-1 del Deportivo Saprissa el pasado domingo.

Según el reclamo liberiano, Myrie acumulaba cinco tarjetas amarillas en la categoría Sub-21 y no estaba habilitado para jugar en Primera División, por lo que piden que se aplique el reglamento y se otorguen los puntos al cuadro pampero.

¿Cómo cambiaría la tabla del Apertura 2025?

Actualmente, la tabla marcha así: Liga Deportiva Alajuelense lidera cómodamente con 37 puntos, Saprissa es segundo con 33, Cartaginés aparece tercero con 27 y Liberia es cuarto con 26.

Más atrás, Pérez Zeledón y Herediano comparten el quinto y sexto lugar con 23 unidades cada uno, ambos todavía con vida matemática. Pero todo podría transformarse si Unafut determina que los morados incurrieron en alineación indebida en el Fello Meza.

En ese escenario, Saprissa perdería los tres puntos del triunfo ante Liberia y caería a 30 unidades. Aún conservaría, en principio, el segundo lugar, pero ya no lo tendría asegurado: si los morados pierden ante Sporting y Cartaginés derrota a Liberia, serían los brumosos quienes saltarían al segundo puesto y tendrían el privilegio de cerrar las semifinales en el Fello Meza.

Herediano y Pérez Zeledón, automáticamente fuera

Pero el golpe más fuerte recaería en la lucha por el cuarto boleto a semifinales. Si el reclamo prospera, Liberia pasaría de 26 a 29 puntos, lo que no solo garantizaría su clasificación, sino que lo catapultaría al tercer lugar de la tabla. Con ese movimiento, Pérez Zeledón y Herediano quedarían automáticamente eliminados, sin importar lo que hagan el domingo.

Mientras tanto, en Guanacaste reina la expectativa. El jefe de prensa del club aurinegro, Felipe Castillo, confirmó la veracidad del reclamo pero pidió paciencia hasta que Unafut y Fedefútbol emitan su resolución.