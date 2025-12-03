Es tendencia:
Automáticamente eliminado: Jafet Soto enfrenta la denuncia ante Unafut que condena a Herediano por culpa de Saprissa

Una denuncia que nadie esperaba deja al Herediano de Jafet Soto con la soga al cuello en el Apertura 2025.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Herediano puede quedar fuera de las semifinales.
Herediano puede quedar fuera de las semifinales.

Una decisión de Vladimir Quesada al frente del Deportivo Saprissa podría dejar al Club Sport Herediano de Jafet Soto automáticamente eliminado de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

La razón es la inclusión del juvenil Johnny Myrie, quien el pasado domingo ante Municipal Liberia ingresó a jugar un solo minuto para cerrar la victoria 3-1 ante los Coyotes de José Saturnino Cardozo, que necesitaban sacar al menos un punto para asegurar su clasificación.

La denuncia de Liberia que sacude a la Unafut

Según la primicia que desveló el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, “Liberia presentó un recurso de apelación ante Unafut porque Johnny Myrie, el juvenil de Saprissa, tenía cinco tarjetas amarillas que le sacaron en su último partido ante Sporting (en el Sub-21). Piden los tres puntos por alineación indebida”.

Ahora la Unafut deberá ratificar la información y determinar si el reclamo tiene validez. De prosperar, Herediano y Pérez Zeledón quedarían automáticamente eliminados de la pelea por las semifinales. Además, Liberia no solo recuperaría los puntos, sino que escalaría hasta la tercera posición de la tabla, cambiando por completo el panorama.

Felipe Castillo, jefe de prensa de Municipal Liberia, confirmó la información, aunque pidió cautela mientras se resuelve el caso: “Es totalmente cierto, es una información verídica. Estamos a la espera de lo que vaya a pasar, no te puedo comentar mucho”, declaró también para Seguimos.

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 49 del reglamento de la Unafut para las ligas menores es claro: un jugador que tenga una sanción en la categoría Sub-21 no puede jugar en Primera División hasta que cumpla su castigo en la categoría donde fue castigado.

Si Johnny Myrie efectivamente acumulaba cinco amarillas y no había purgado la suspensión, su ingreso de un minuto sería suficiente para dar por válida la denuncia de Liberia.

Queda esperar la resolución de los directivos de la Liga Promérica, pero a esta hora el Herediano de Jafet Soto podría estar a punto de quedar automáticamente eliminado del Apertura 2025.

