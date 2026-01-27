Reveló a quién votará: figura de Costa Rica se pronuncia desde Europa con un claro mensaje para las elecciones

En Costa Rica, una buena parte de los 3.731.788 ciudadanos registrados en el padrón electoral cuenta las horas para votar a sus representantes en las elecciones generales que se celebrarán este domingo 1.° de febrero.

Además de elegir al nuevo presidente, que sucederá al mandatario Rodrigo Chaves en el período 2026-2030, los comicios definirán a los dos vicepresidentes y a los 57 legisladores que ocuparán una banca en la Asamblea.

Con el objetivo de bajar el abstencionismo, que en la anterior votación alcanzó un pico histórico del 40%, se han realizado campañas para incentivar la participación en las urnas y una de ellas tuvo como protagonista a un emblema del fútbol costarricense: Celso Borges, quien llamó a que “todo el mundo vaya y demuestre su solidaridad” con el país.

Otra figura de Costa Rica se mete de lleno en las elecciones 2026

Quien también se mostró emocionada con la posibilidad de definir el rumbo del país en las elecciones generales fue Melissa Herrera, delantera de la Selección de Costa Rica y del Olympique de Marsella de Francia, yendo un paso más allá al anunciar públicamente su apoyo a Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Muchos dirán que es de Liberación y sí, lastimosamente lo es. Pero si me preguntan por quién votaría, aquí está mi respuesta”, escribió Herrera en una historia de Instagram, junto a un video de Ramos siendo entrevistado por Pilar Cisneros, actual diputada oficialista, durante su etapa al frente de Telenoticias.



¿Dónde voto en las elecciones de Costa Rica?

La jornada de elecciones se desarrollará este domingo desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Si todavía no conoce su centro de votación, podrá hacer la consulta de forma rápida y sencilla en la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Aunque hay más alternativas, como llamar de forma gratuita al número 1020 o al 800-ELECTOR (800-353-2867), enviar un mensaje de texto (SMS) al 1020 o a través de la aplicación móvil #VotanteInformadoCR, que puede descargar en Google Play y App Store.