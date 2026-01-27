Alarma en Guatemala por la última novedad sobre el Estadio Doroteo Guamuch Flores: “Daño irreversible”

El 6 de enero de 2025, se cerraron las puertas del Estadio Doroteo Guamuch Flores y desde entonces no se volvieron a abrir. Lo que comenzó como una remodelación para modernizar el recinto, a cargo de la Constructora Bremar tras la licitación realizada por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), se terminó convirtiendo en una pesadilla para el deporte chapín.

Las obras, que tenían como punto más desafiante los cambios en la pista de atletismo y la remoción del césped del terreno de juego para poner por una grama híbrida, iban a concluir el 6 de diciembre. Pero debido a los constantes retrasos en las mismas, incumplimientos y el rechazo de la CDAG a la prórroga de once meses solicitada por Bremar, ambas partes acordaron la rescisión del contrato y no llegar a instancias judiciales.

Finalmente, las remodelaciones quedaron frenadas en un 35.45%, dejando en una triste situación al escenario deportivo más grande e importante de Guatemala. Aunque este martes 27 de enero, se conocieron novedades importantes respecto al futuro del Coloso de la Zona 5.

¿Qué pasará con el Estadio Doroteo Guamuch Flores?

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional y le ordenó al Comité Ejecutivo de la CDAG que elabore y ejecute “un plan técnico de remozamiento” del Estadio Doroteo Guamuch Flores en un plazo de veinte días, alegando que la demora en la intervención podría provocar el daño “progresivo e incluso irreversible” de sus instalaciones.

Esta resolución judicial responde a la iniciativa de José Chic, diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien denunció la inacción en el reducto, y también al “informe circunstanciado que presentó la CDAG, donde no está el plan de continuidad del proyecto, tampoco está el plan de mantenimiento de dicho proyecto“, manifestó Chic.

Ante el riesgo de afectación al patrimonio del Estado y al goce efectivo de los derechos garantizados tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Convención sobre los Derechos del Niño, el amparo obliga a la CDAG a desarrollar todas las gestiones que considere necesarias para garantizar la continuidad del proceso de remozamiento hasta su conclusión.

Además, se le exigió que diseñe un plan de conservación y mantenimiento de las instalaciones como medida preventiva para proteger el Doroteo Guamuch Flores, que, llevándolo al fútbol, difícilmente volverá a ser por este año la casa de la Selección de Guatemala que lidera Luis Fernando Tena.