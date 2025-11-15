El plan de Guatemala ante Surinam que tiene en alerta a Panamá

La Selección de Guatemala intenta dejar atrás el trago amargo de la derrota por 3-2 ante Panamá, resultado que la dejó sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo 2026. El golpe todavía se siente en el entorno del fútbol nacional, pero el equipo ya cambió el chip y se enfoca plenamente en cerrar de manera digna su participación en la Eliminatoria.

La azul y blanco volvió este viernes a los entrenamientos con plantel completo, luego de confirmarse que no hubo jugadores lesionados ni suspendidos tras el duelo frente a los canaleros. En medio del complicado momento deportivo, esta noticia significa un pequeño respiro y permite a Luis Fernando Tena trabajar sin contratiempos de cara a su último compromiso.

A pesar de los rumores y la avalancha de información que ha circulado en las últimas horas, la bicolor mantiene su enfoque en el partido del martes contra Surinam, encuentro que marcará su despedida de la Eliminatoria Mundialista. El escenario será nuevamente el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde Guatemala intentará brindarle una alegría final a su afición.

El entrenador Luis Fernando Tena comenzó a definir el once para este compromiso, en el que destaca el regreso del defensor Nicolás Samayoa, quien cumplió su sanción y está disponible. Además, se prevén cambios en la media cancha y la delantera, buscando variantes que permitan mejorar el funcionamiento y cerrar el proceso con una mejor imagen.

Panamá con la mira en el Guatemala vs Surinam

Aunque Guatemala ya no tiene aspiraciones mundialistas, su actuación ante Surinam será observada con especial atención desde Panamá, selección que depende de que los caribeños no derroten a los chapines para mantener vivas sus posibilidades de llegar al Mundial.

La bicolor afrontará este último capítulo con profesionalismo, consciente de la responsabilidad que implica terminar la Eliminatoria compitiendo, independientemente del desenlace. Para el grupo, será la oportunidad de comenzar a reconstruir la confianza y mirar hacia el futuro con la ilusión renovada.

