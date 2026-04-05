El inesperado problema que ha tenido el Fantasma Figueroa y Comunicaciones para inscribir a su nuevo fichaje

Comunicaciones regresó a la actividad con un empate 1-1 en su visita a Deportivo Mictlán, un resultado que, si bien suma en la tabla, deja sensaciones encontradas. El punto conseguido resulta valioso en la lucha por la permanencia, aunque el equipo sigue sin despegar completamente en el torneo.

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El conjunto dirigido por Marco Antonio Figueroa llegaba con la expectativa de contar con su nuevo refuerzo ofensivo, el argentino Agustín Vuletich. Sin embargo, el debut del delantero tendrá que esperar debido a una situación poco común que ha generado sorpresa en el entorno del fútbol nacional.

Y es que, pese a que Vuletich ya se encuentra en el país desde hace varios días, no ha podido ser inscrito oficialmente. La razón: las oficinas de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y de la Liga Nacional de Guatemala se encuentran en periodo de vacaciones por la Semana Santa, lo que ha retrasado el trámite administrativo en un hecho considerado insólito.

Refuerzo esperado en ataque

El delantero incluso estuvo presente en el Estadio Cementos Progreso observando el triunfo ante Mixco, lo que incrementó la expectativa entre la afición crema. No obstante, su situación contractual sigue sin resolverse y será hasta el lunes cuando la directiva pueda completar el proceso de inscripción.

Todo apunta a que Vuletich podría estar disponible para el duelo ante Aurora por la jornada 19, un partido clave en el calendario de Comunicaciones. Su llegada es vista como una solución inmediata a los problemas ofensivos que ha mostrado el equipo en las últimas semanas.

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Aunque aún no existe un anuncio oficial, la incorporación del atacante argentino es prácticamente un hecho. En el cuerpo técnico que encabeza Figueroa hay confianza en que su presencia permita dejar atrás la presión del descenso y reorientar los objetivos hacia la pelea por el título, además de aportar soluciones a un sistema táctico que hasta ahora no ha convencido del todo.