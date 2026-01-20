Comunicaciones hace caja con Darwin Lom: la jugosa cifra que The Strongest le pagaría para llevárselo

El futuro de Darwin Lom estaría en Bolivia. Luego de un tira y encoge que se intensificó desde la pasada ventana del mercado de piernas, esta vez The Strongest fue a fondo en las negociaciones y tendría amarrado el fichaje del delantero de Comunicaciones.

Una clara señal de ello es la decisión que tomó el entrenador Marco Antonio Figueroa con Lom, dejándolo fuera de la convocatoria para el partido contra Achuapa de este miércoles 21 de enero (4:00 p.m.), que marcará el debut del equipo en el Torneo Clausura 2026. Directamente, no viajó con el plantel.

La prensa boliviana ya da por cerrada la operación. Sin embargo, desde Guatemala señalan que todavía falta resolverse un punto clave entre los clubes: el pago de la cláusula de rescisión del futbolista de 28 años.

Comunicaciones recibiría una importante cifra por Darwin Lom

La directiva de Comunicaciones es clara al respecto. Le pide a The Strongest que le pague en su totalidad el monto estipulado en el contrato de Darwin Lom para interrumpir, precisamente, el ligamen que tiene con la institución hasta junio de 2026.

Según dio a conocer el periodista Juan Carlos Gálvez, el conjunto boliviano deberá abonar 100 mil dólares. Es cuestión de tiempo para que suceda, ya que estuvo negociando directamente con el jugador y su representante, llegando a un acuerdo que vuelve inevitable su partida.

Los Aurinegros quieren a Lom para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores y pelear por el esquivo título nacional, que ganaron por última vez en 2023. El ex Cartaginés, por su parte, marcó 4 goles y dio una asistencia en los diez partidos que jugó con los Cremas en el Apertura 2025.

