“Bienvenido a la familia crema”: Comunicaciones da noticia que genera esperanza en sus aficionados para el Clausura 2026

Los albos están teniendo noticias que podrían tener beneficio para sus seguidores.

javier pineda

Por Javier Pineda

Novedades en el campamento crema
Comunicaciones se encuentra en medio de un proceso de reestructuración, algo que conlleva una serie de cambios. La junta directiva intenta sacar a la institución de una profunda crisis. Quedaron últimos en la tabla del Torneo Apertura 2025 y que los hará arrancar en la zona del descenso en el Clausura 2026.

Muchas de estas modificaciones ilusionan a los aficionados de cara al inicio de la nueva temporada. El año calendario trajo consigo la presencia del director técnico Marco Antonio El Fantasma Figueroa. El entrenador está decidido a enderezar este barco.

Aunque en lo que respecta a los fichajes las noticias no han sido las esperadas con las llegadas del mexicano Gael Sanvodal y el panameño Janpol Morales, en lo administrativo parece que habrá mejoras y que podrían tener beneficios en el Torneo Clausura 2026.

El nuevo anuncio de Comunicaciones

Los cremas dieron a conocer una nueva dinámica en su sitio web, en el que invitan a sus aficionados a registrarse para tener todas las novedades con respecto al club y así tener a la mano la información que se genere.

“Empieza un nuevo torneo y una nueva experiencia digital. Regístrate en nuestra nueva página web y no te pierdas ninguna novedad del club. Más fácil, más rápido, más Crema”, redactó el club en sus plataformas oficiales.

Comunicaciones está a pocos días de debutar en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a Achuapa, a pesar de eso aún está en busca de su delantero extranjero y el cual se podría anunciar en los próximos días.

