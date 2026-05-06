Brayan Gil recibe la noticia que confirma el tiempo que estará sin jugar en Rusia y con la Selección de El Salvador

El delantero salvadoreño Brayan Gil Hurtado recibió una noticia alentadora en medio de un momento complicado de su carrera, luego de ser operado con éxito este martes 5 de mayo en una clínica especializada de Moscú, capital de Rusia, donde continúa su proceso de recuperación.

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La información fue confirmada por medios como Match TV, Euro-Football y también por el club Baltika a través de sus plataformas oficiales. Además, se dio a conocer que el atacante fue dado de alta este miércoles 6 de mayo, permitiéndole iniciar de inmediato su etapa de rehabilitación.

Aunque oficialmente no se ha detallado el tiempo exacto de recuperación, la lesión sufrida por Brayan Gil —una rotura de ligamentos en el tobillo— representa un proceso delicado que requerirá paciencia y trabajo intenso para regresar a las canchas.

Brayan Gil apunta a una recuperación completa

De acuerdo con estimaciones médicas basadas en reportes especializados como los de la Mayo Clinic, este tipo de lesión puede demandar entre seis y doce semanas de recuperación, dependiendo de la evolución física y la respuesta del jugador al tratamiento.

La situación deja prácticamente descartada la presencia de Brayan Gil Hurtado en los próximos amistosos de la Selección de El Salvador durante la Fecha FIFA de junio, una baja sensible pensando en la preparación rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El atacante se había convertido en una de las piezas importantes del Baltika en la Premier Liga de Rusia, destacando por su intensidad, movilidad y aporte ofensivo en una de las ligas más exigentes del fútbol europeo.

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Ahora, el principal objetivo será enfocarse plenamente en su recuperación para volver en las mejores condiciones posibles. En El Salvador, tanto aficionados como compañeros esperan que el delantero pueda superar este difícil momento y regresar pronto a las canchas para seguir brillando con su club y la selección nacional.