Este miércoles, Thomas Müller hizo su debut en la Concachampions con la camiseta de Vancouver Whitecaps. Le tocó ni más ni menos que hacerlo contra Cartaginés en el Fello Meza por la ida de la primera ronda.

El duelo terminó igualado sin goles. El histórico jugador de Alemania no pudo hacer la diferencia pese a su jerarquía individual. El ex Bayern Múnich ingresó en la segunda parte y pudo disfrutar del debut en esta competencia, como lo detalló luego en sus redes sociales.

Una vez finalizado el partido, Müller recibió el cariño de los presentes en el terreno de juego. Se tomó varias fotografías y firmó algunas camisetas del conjunto de Cartago, aunque hubo un detalle especial que jamás se había imaginado ver.

Aficionado nicaragüense sorprende a Thomas Müller en el Fello Meza

Alexander Pérez, un nicaragüense aficionado al fútbol, viajó hasta Cartaginés para ver a Thomas Müller, a quien considera su ídolo. Tuvo el honor de cruzar algunas palabras con el alemán y le mostró una imagen que despertó el asombro del campeón del mundo.

El nicaragüense se tomó una foto y al mismo tiempo le mostró que se había tomado una con su hermano, Simon. “Tengo una foto con tu hermano, Simon“, expresó Pérez para generar una cara de sorpresa en Thomas. “Eso es increíble“, respondió el experimentado jugador.

El aficionado pinolero le reiteró en varias ocasiones su amor por el futbolista y el alemán se lo agradeció. Sin dudas que el mediocampista de Vancouver Whitecaps se llevó un momento que jamás había vivido: ver a un fan tomándose una foto con su hermano Simon.