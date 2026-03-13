Comunicaciones se juega una parada importante este fin de semana por la Liga Nacional. El equipo crema visitará a Cobán Imperial en un partido que lo puede dejar en lo más alto de la tabla con una ventaja de seis puntos sobre los Príncipes Azules, quienes ocupan el segundo puesto.

El conjunto comandado por el Fantasma Figueroa puede tomar una buena diferencia si sale ganador. También le será beneficioso un empate. No obstante, una derrota podría dejarlo matemáticamente en la segunda posición ante la mejor diferencia que acumula Cobán.

Para el duelo del domingo, el entrenador tenía previsto convocar finalmente a Wilson Pineda, quien en su última participación le dio la victoria a Comunicaciones en el clásico contra Municipal. Sin embargo, volvió a lesionarse y no estará en la nómina.

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Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, el lateral derecho “se volvió a resentir muscularmente“, por lo que no estará presente entre los convocados el próximo domingo en el Estadio Verapaz José Ángel Rossi.

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La otra baja de peso que podría tener Comunicaciones ante Cobán Imperial

Además de la ausencia de Pineda, el panameño Janpol Morales, uno de los que más jugó con el Fantasma Figueroa, también podría perderse el duelo determinante para la tabla de posiciones.

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Morales jugó todos los partidos desde su llegada, pero en el último encuentro contra Achuapa no estuvo presente por una lesión muscular. A dos días del juego en Alta Verapaz, la convocatoria del canalero está en duda.

En síntesis

Comunicaciones visita a Cobán Imperial el domingo en el Estadio Verapaz José Ángel Rossi .

visita a Cobán Imperial el domingo en el . El lateral Wilson Pineda es baja confirmada tras resentirse de una lesión muscular.

es baja confirmada tras resentirse de una lesión muscular. El mediocampista Janpol Morales está en duda por molestias físicas para el duelo decisivo.