El fútbol chapín tendrá una nueva joya fuera del país y que estará compitiendo en una de las mejores ligas del mundo. El jugador se va de la Liga Nacional tras sumar varios partidos con Antigua GFC y luego de ser vendido por un millón de quetzales.

Precisamente se trata de Marvin Ávila Jr, quien definitivamente se unirá al Sao Paulo de Brasil. Este martes 17 de marzo cumplirá los 18 años y podrá transformarse oficialmente en jugador del equipo paulista.

Este sábado tuvo su última presentación con la camiseta de los Panzas Verdes. Fue en el empate por 1-1 contra Xelajú de la jornada 13 del Clausura 2026. Según informó la cuenta Corazón Verde y Blanco ya no estará presente para la jornada 14 frente a Comunicaciones.

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Marvin Ávila Jr. competirá en una de las ligas más importantes del mundo como lo es el Brasileirao. Según la IFFHS, la liga brasileña es la tercera mejor ubicada a nivel global. Sólo se encuentra por detrás de la Premier League y LaLiga.

Titiman en su último juego con Antigua.

Todavía no es una certeza si será parte del plantel mayor o si Ávila primero deberá adaptarse con el Sub-20 de Sao Paulo. Todo se sabrá cuando el nuevo entrenador Roger Machado lo vea en las prácticas.

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Marvin Ávila volvería a la Selección Nacional

Con su salida al exterior, se convierte automáticamente en legionario. Se espera que forme parte de la lista de convocados por Luis Fernando Tena para el amistoso contra Argelia. Cabe recordar que hizo su debut en la mayor en este 2026 en el juego ante Canadá en el pasado mes de enero.