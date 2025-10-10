Es tendencia:
Drama familiar: figura de Guatemala recibe la peor noticia antes del partido crucial por las Eliminatorias al Mundial 2026

La Bicolor sufre por la noticia que recibió una de sus máximas figuras.

Por Juan Cruz Russo

Guatemala sufre el golpe que recibió una de sus figuras en un momento importante.
Guatemala sufre. Una de las figuras de la plantilla recibió la peor noticia, justo en la previa al tercer partido por las Eliminatorias al Mundial 2026. Vive un drama familiar que complica su presente, tanto a nivel personal como en lo profesional.

Se trata de Rudy Muñoz, quien perdió a su segunda abuela y no logró superar el golpe emocional. Durante algunos días trabajó por separado, alegó cansancio y el motivo principal fue el mencionado anteriormente. Igualmente, está convocado.

Surinam lidera el Grupo A para sorpresa de muchos aficionados, mientras que El Salvador hace las veces de escolta. Por su parte, Panamá ocupa la tercera de las posiciones y La Bicolor da cierre al cuarteto. Deben aprovechar oportunidades.

Guatemala se prepara para enfrentar a Surinam por Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala enfrentará a Surinam este viernes con ajustes obligados para todo lo que preparó Luis Fernando Tena. La alineación deberá atravesar una modificación inesperada, que puede generar un rendimiento sorpresivo para toda esa plantilla.

Según la información comunicada por Guatefutbol, no queda otra opción a Tena que el “cambio de planes”. Esto se debe a la ausencia del mediocampista José Rosales por acumulación de tarjetas amarillas. La noticia les llegó a última hora.

Rosales sumó amonestaciones en los partidos frente a República Dominicana Panamá. Al futbolista no le quedará más remedio que cumplir con suspensión de una fecha impuesta por el organismo rector. No estará ante The Suriboys.

