“Cambio de planes”: Luis Fernando Tena no vio venir el golpe que sufrió Guatemala a última hora para el partido con Surinam

Guatemala enfrentará a Surinam por la tercera jornada de la fase final de estas Eliminatorias al Mundial 2026. El partido será trascendental para el desarrollo de la división a la que pertenece. La actual ventana pone muchos temas en juego.

The Suriboys lidera el Grupo A sorpresivamente, mientras que El Salvador hace las veces de escolta. Por su parte, Panamá ocupa el tercer lugar y La Bicolor da cierre al cuarteto. Todavía quedan cuatro fechas apasionantes por disputarse.

Luis Fernando Tena recibió una de las peores noticias de cara a este encuentro que podría subirlos al ring por el boleto directo, así como podría bajarlos de la pelea por la clasificación. El entrenador no vio venir este duro golpe sorpresivo.

La Bicolor sufre golpe de último momento que Luis Fernando Tena no vio venir

Guatemala enfrentará a Surinam este viernes con ajustes obligados para todo lo que preparó Luis Fernando Tena. La alineación deberá atravesar una modificación inesperada, que puede generar un rendimiento sorpresivo para toda esa plantilla.

Según la información comunicada por Guatefutbol, no queda otra opción a Tena que el “cambio de planes”. Esto se debe a la ausencia del mediocampista José Rosales por acumulación de tarjetas amarillas. La noticia les llegó a última hora.

Rosales sumó amonestaciones en los partidos frente a República Dominicana y Panamá. Al futbolista no le quedará más remedio que cumplir con la suspensión de una fecha impuesta por el organismo rector. No estará ante The Suriboys.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de Guatemala en la tercera fase

Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Guatemala , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.