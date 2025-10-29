Deudas en Comunicaciones: el Moyo Contreras salió al cruce en medio de la polémica con una frase contundente

Comunicaciones FC atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente en el Torneo Apertura 2025, donde los resultados negativos lo tienen sumido en los últimos lugares de la tabla. Ni la destitución del técnico Roberto Hernández ni la llegada del experimentado Iván Franco Sopegno han logrado cambiar la dinámica del equipo, que sigue sin encontrar su rumbo futbolístico.

A los problemas deportivos se suman los cambios administrativos que han sacudido la estructura del club. La salida del presidente Juan García marcó un punto de inflexión, dejando su cargo en manos de Cristian Cáceres, quien ahora asume la difícil tarea de estabilizar una institución golpeada tanto en lo económico como en lo deportivo.

El impacto se ha sentido en el presupuesto del club, reflejado en fichajes poco ambiciosos y en la liberación de una plaza de extranjero, que posteriormente fue ocupada por un jugador proveniente de la liga de ascenso. Estas decisiones han despertado preocupación en la afición, que teme ver a su equipo perder protagonismo en el panorama nacional.

El Moyo Contreras desmiente rumores

La incertidumbre creció con la aparición de rumores sobre atrasos salariales. En redes sociales circuló la versión de que los jugadores llevaban dos meses sin cobrar, situación que generó revuelo entre los seguidores albos. Sin embargo, el capitán José Manuel Contreras, fiel a su estilo directo, desmintió la información con un contundente “Totalmente falso” en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con imágenes de quienes divulgaron la noticia.

El “Moyo” Contreras volvió a mostrar su liderazgo al salir al frente de la polémica, reafirmando que la situación financiera del club está bajo control y que el grupo se mantiene enfocado en revertir su mal momento dentro del campo. Su mensaje busca devolver la calma a una afición acostumbrada a la grandeza y que hoy exige respuestas inmediatas.

En medio de esta tormenta, Comunicaciones se prepara para recibir a Achuapa el próximo sábado 2 de noviembre en el Estadio Cementos Progreso, con la obligación de sumar tres puntos que le permitan salir del fondo de la tabla. La cita se perfila como un examen crucial para medir si los albos pueden comenzar su recuperación o si la crisis seguirá profundizándose.