Luis Fernando Tena está trabajando hace semanas para anunciar una de las listas más importantes de la historia de la Selección de Guatemala. La Azul y Blanco se juega el boleto a una Copa del Mundo por primera vez en su historia y definirá ambos encuentros de local.

El seleccionado chapín depende de sí mismo para clasificar al Mundial 2026. Primero, recibirá a Panamá y luego a Surinam, las dos veces en El Trébol, la casa de los Rojos de Municipal.

Habitualmente, Luis Fernando Tena convoca un gran número de jugadores de Comunicaciones. Si bien lo volverá a repetir en la doble fecha de noviembre, hay una figura que no atraviesa un gran presente en el equipo crema que no estará dentro de la nómina.

La figura de Comunicaciones que se queda afuera de la Selección de Guatemala

Se trata de Erick Lemus, quien es parte de la crisis que sufren los Cremas en la Liga Nacional. El Albo no gana hace seis partidos y está en zona de descenso luego de 16 jornadas. Ocupa la penúltima posición del Torneo Apertura 2025.

Si bien Kuki Lemus no será convocado, Tena llamará a Darwin Lom, José Pinto y Stheven Robles. Son jugadores importantes para Comunicaciones, pero se volverán a perder partidos claves para no hundirse en el fondo de la tabla.

De continuar con estos resultados, Comunicaciones podría sufrir el primer descenso de su historia. Como uno de los equipos más ganadores de Centroamérica, significaría una noticia terrible para el fútbol guatemalteco y también de la región.

