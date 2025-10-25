Inesperado: Comunicaciones y Municipal arriesgan con recibir un fuerte castigo por parte de la Liga Nacional

El Torneo Apertura 2025 ha llegado a su jornada 15 y, hasta el momento, solo un equipo ha logrado cumplir con la norma de minutos de jugadores de edad limitada: Antigua GFC. El conjunto colonial se ha consolidado como ejemplo en el cumplimiento de este requisito impuesto por la Liga Nacional, superando ampliamente la marca mínima de 1,245 minutos exigida por el reglamento.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia acumula 1,543 minutos, siendo el líder absoluto en esta categoría. Este logro cobra aún más mérito considerando las múltiples bajas que ha sufrido el club por la convocatoria de varios futbolistas a la Selección Nacional de Guatemala y a la Sub-23, lo que obligó al técnico argentino a confiar en jóvenes talentos para mantener la regularidad competitiva del plantel.

Comunicaciones y Municipal arriesgan con ser multados

Sin embargo, la sorpresa negativa del torneo la protagonizan los dos clubes más grandes del país, Comunicaciones y Municipal, que se encuentran en los últimos puestos de esta tabla de control.

Los albos apenas suman 618 minutos, mientras que los rojos son los más rezagados con 579 minutos, cifras que podrían comprometerlos de cara al cierre del certamen. De no alcanzar la cifra requerida, ambos equipos se arriesgan a sufrir multas económicas y una reducción de tres puntos en la tabla de posiciones al finalizar la fase de clasificación, lo que podría ser determinante en la lucha por la clasificación a la liguilla.

La política de confianza en los jóvenes ha sido una constante en el proyecto deportivo de Tapia, quien ha encontrado en la cantera de Antigua un semillero de futbolistas con proyección. Además de cumplir con el reglamento, el entrenador ha conseguido mantener al equipo en la pelea por los primeros lugares, demostrando que la apuesta por el talento nacional puede ir de la mano con el éxito deportivo.

Con esta gestión, Antigua GFC no solo se coloca como referente en el desarrollo de jugadores jóvenes, sino que también envía un mensaje claro a los demás clubes de la Liga Nacional: invertir en la juventud es invertir en el futuro del fútbol guatemalteco.

