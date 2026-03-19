Desde Argentina dan noticia que tranquiliza a Guatemala para el amistoso en la Bombonera

La Selección Argentina mantiene en agenda su amistoso frente a Guatemala, programado para el próximo 31 de marzo en La Bombonera, aunque el partido todavía depende de una condición clave: la aprobación de la FIFA. Un escenario que ha generado incertidumbre en torno a uno de los encuentros más esperados de la fecha internacional.

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La polémica surge porque el combinado guatemalteco tiene previsto disputar otro compromiso el 27 de marzo frente a Argelia en Italia, lo que entraría en conflicto con el reglamento del ente rector del fútbol mundial. Según la normativa, una selección no puede jugar partidos en diferentes confederaciones durante una misma fecha FIFA.

Ante este panorama, la AFA decidió moverse rápidamente y elevó un pedido formal solicitando una autorización especial a FIFA, con el objetivo de sostener el compromiso en territorio argentino. La respuesta del organismo internacional será determinante para confirmar o descartar el encuentro.

Convocados y planificación en marcha

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue claro al referirse a la situación: la intención es que la Albiceleste dispute ambos amistosos previstos para esta ventana internacional. El dirigente aseguró que el anuncio oficial se realizará en breve, una vez que se obtenga la respuesta definitiva.

Causa AFA. Toviggino y Claudio Chiqui Tapia en tribunales. 12.03.2026 Foto Maxi Failla

“Mañana de cara al mediodía (por este viernes) vamos a anunciar los partidos. Guatemala no cayó y estamos esperando la contestación de FIFA. Estamos trabajando para que nuestro capitán se pueda despedir en nuestro país como tiene que ser”, aseguró Chiqui.

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Por ahora, todo queda a la espera del visto bueno de la FIFA, mientras crece la expectativa entre los aficionados. La pelota aún no rueda, pero en los despachos se juega un partido clave para definir si Argentina y Guatemala podrán finalmente verse las caras en Buenos Aires.