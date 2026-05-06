La ventaja que tendrá Comunicaciones para la ida de las semifinales ante Xelajú

Los cremas llegan con la confianza al máximo para recibir a los chivos.

La ilusión vuelve a sentirse con fuerza en el entorno de Comunicaciones, luego de la impresionante respuesta de la afición para el duelo ante Xelajú MC, correspondiente a la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026. Los boletos salieron a la venta hace apenas unos días y el entusiasmo crema quedó reflejado de inmediato.

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Tal como ocurrió en los cuartos de final frente a Antigua GFC, los seguidores albos reaccionaron masivamente y comenzaron a asegurar su lugar para el compromiso que se disputará este jueves 7 de mayo en el estadio Cementos Progreso.

La demanda fue tan alta que en cuestión de minutos se agotó la primera localidad disponible. El club informó que la sección de palco fue la primera en quedarse sin espacios, confirmando la expectativa que existe alrededor de uno de los partidos más atractivos de la fase final.

El Cementos Progreso se perfila para otro lleno total

Después del rápido agotamiento de palco, también se terminó la disponibilidad en las localidades de general y preferencia, mientras la dirigencia espera que tribuna siga el mismo camino en las próximas horas. Todo apunta a que el recinto de la zona 6 volverá a presentar un ambiente espectacular.

La afición crema se ha convertido en un factor clave en esta etapa decisiva del campeonato, respaldando al equipo en momentos de alta presión y respondiendo con una asistencia masiva en cada compromiso importante.

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Ahora, el conjunto albo buscará trasladar ese impulso de las gradas al terreno de juego, donde intentará sacar una ventaja importante frente a unos súper chivos que llegan motivados y con la intención de complicar la serie desde el primer encuentro.

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El choque entre Comunicaciones y Xelajú MC está programado para este jueves a las 20:00 horas, en un partido que promete intensidad, emociones y un estadio repleto. Los cremas saben que una buena ventaja en casa podría acercarlos de manera decisiva a la ansiada Gran Final del Clausura 2026.