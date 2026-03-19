FIFA lo confirma: la decisión que cambia por completo el amistoso entre Guatemala y Argentina

Cuando parecía que estaba todo listo para la Selección de Guatemala se enfrente contra la Selección de Argentina en La Bombonera, las últimas versiones que llegan desde suelo sudamericano podrían cancelar definitivamente el encuentro amistoso.

Guatemala había recibido, en principio, el aval para viajar a Buenos Aires desde Europa. Cabe recordar que la FIFA no permite jugar dos partidos de una misma fecha en diferentes continentes. Por este motivo, había dudas sobre la realización del juego.

Luego, se filtró que la casa madre del fútbol internacional autorizaba este viaje. Sin embargo, la última información indica que el partido que estaba pactado para el 31 de marzo en la cancha de Boca Juniors finalmente no se jugaría.

ver también Mientras peligra el amistoso con Argentina, Guatemala sufre otra baja sensible para la fecha FIFA: “Confirmado”

En Argentina confirman que no jugarán contra Guatemala: esta es la razón

El periodista de ESPN Argentina, Esteban Edul, confirmó que “los amistosos de la selección están todos caídos“. Con esta novedad, la Azul y Blanco jugaría únicamente su encuentro contra Argelia programado para el próximo 27 de marzo en Turín, Italia.

Además, el portal argentino Doble Amarilla agregó que esta cancelación, por parte de la FIFA, se produjo porque hubo más de siete pedidos para que diferentes selecciones jueguen dos partidos en distintos continentes, tal como pretendía Guatemala.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el seleccionado chapín podría negociar para jugar otro amistoso el 31 de marzo. Teniendo en cuenta esta situación, el juego tendrá que realizarse en territorio europeo para que la FIFA no intervenga en la organización.

En resumen

La Selección de Guatemala no jugará el amistoso contra Argentina pactado en La Bombonera.

no jugará el amistoso contra pactado en La Bombonera. El periodista Esteban Edul confirmó que los encuentros amistosos de la selección están caídos.

confirmó que los encuentros amistosos de la selección están caídos. La FIFA canceló el juego del 31 de marzo por restricciones de viajes entre continentes.