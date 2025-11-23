El grave error de Fredy Pérez que deja al borde de la eliminación a Comunicaciones

Comunicaciones afrontaba este domingo un duelo crucial ante Malacateco en el estadio Santa Lucía, con una consigna clara: no perder. Los Albos estaban obligados a sumar tres puntos para llegar con vida al cierre de la fase regular el próximo 30 de noviembre, donde un triunfo ante Xelajú MC les permitiría soñar con la fase final. Sin embargo, el plan se desmoronó en territorio fronterizo.

El protagonista del desencanto fue el portero Fredy Pérez, quien volvió a quedar en el centro de las críticas tras cometer un error determinante. Con el marcador 0-0 y un Deportivo Malacateco presionando, José Carlos Pinto decidió apoyarse en su guardameta para salir jugando, sin imaginar lo que vendría después.

Pérez recibió el balón, lo controló e intentó devolverlo a su capitán, pero terminó regalándoselo a Ángel López, quien no dudó y marcó el 1-0. Más adelante, Kevin Ramírez firmó el 2-0 lapidario, resultado que deja a Comunicaciones sin opciones matemáticas de meterse a los cuartos de final, consumando un duro fracaso deportivo.

Últimos meses para el olvido para Fredy Pérez

El semestre ha sido especialmente complicado para Fredy Pérez, arquero guatemalteco de 30 años, formado en Juventud Escuintleca y con casi toda su carrera en Comunicaciones. Su objetivo era mantenerse en las convocatorias de la Selección de Guatemala y competir por el título 33, pero todo se torció desde el inicio del torneo.

La tensión aumentó el 13 de septiembre, cuando en la jornada 9 ante Antigua, los cremas cayeron 0-3 en el estadio Cementos Progreso. Ese día, Pérez protagonizó una discusión con la afición, situación que lo envió al banquillo pese a que el cuerpo técnico habló de una “rotación” en la portería. Luego, el guardameta ofreció disculpas públicas, aunque el daño ya estaba hecho.

El golpe final llegó en noviembre, cuando Guatemala se jugaba los partidos más importantes de su historia y Pérez no fue convocado. Su lugar fue tomado por Luis Morán, portero de Antigua. Así, el torneo que debía ser consagratorio terminó convirtiéndose en uno para el olvido para Fredy Pérez y para Comunicaciones.