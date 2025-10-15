Rolando Blackburn se topa con su primer inconveniente en su regreso al futbol de Guatemala

El fichaje de Rolando Blackburn ha causado gran expectación en el fútbol guatemalteco, luego de confirmarse su incorporación al Deportivo Marquense para el Torneo Apertura 2025. El delantero panameño, conocido como “El Toro”, fue contratado con la misión de convertirse en el hombre gol del equipo y solucionar los problemas ofensivos que han afectado al conjunto de San Marcos en las últimas jornadas.

El artillero canalero llega a petición del entrenador Diego Vásquez, quien conoce bien su potencial y confía en que su experiencia sea clave para levantar el rendimiento del club. Desde su llegada, Vásquez ha tenido que lidiar con un plantel corto y limitado en ataque, por lo que la presencia de Blackburn representa un refuerzo de peso en la búsqueda de mejores resultados en el campeonato.

Sin embargo, la alegría por su llegada se vio empañada rápidamente. A tan solo unas horas de haber arribado al país y ser presentado oficialmente, Rolando Blackburn se topó con su primer problema en su regreso a Guatemala: no pudo ser parte de la convocatoria para el partido reprogramado contra Antigua GFC, correspondiente a la duodécima jornada del torneo.

Rolando Blackburn aún no debutará con Marquense

El motivo es puramente administrativo, ya que el jugador no ha sido inscrito oficialmente en la Liga Nacional, lo que impide su participación. El atacante apenas tiene un día de haber aterrizado en territorio chapín, por lo que no hubo tiempo suficiente para completar su registro federativo, además de que todavía no ha entrenado con sus nuevos compañeros.

Desde la dirigencia del club confían en que esta situación quede solventada en los próximos días, para que el delantero pueda debutar cuanto antes. La expectativa entre la afición marquense es alta, especialmente por el prestigio y la capacidad goleadora que Blackburn ha demostrado en su carrera tanto a nivel local como internacional.

Se espera que Rolando Blackburn esté disponible para el encuentro ante Cobán Imperial del próximo fin de semana, duelo en el que podría vestir por primera vez los colores de Marquense y comenzar a demostrar por qué fue elegido para ser la nueva figura del ataque leonés.

