Guatemala

David Faitelson le tira un golpe bajo a Luis Fernando Tena mientras tiene a Guatemala soñando con ir a su primer Mundial en 2026

David Faitelson siempre en la polémica decidió lanzar una publicación que dejó mal ubicado a Luis Fernando Tena.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El periodista David Faitelson volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar una lista con los que, según él, son los “grandes maestros en la historia del futbol mexicano” y sobre este accionar Luis Fernando Tena actualmente DT de la Selección de Guatemala, recibió un golpe bajo.

Faitelson en su enumeración incluyó nombres de peso como Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Enrique Meza y Víctor Vucetich, pero dejó fuera a uno de los técnicos más destacados del balompié nacional: Luis Fernando Tena.

Contrarreloj: Guatemala recibe exigencia de Concacaf que debe cumplir antes de enfrentar a Panamá y a Surinam

Contrarreloj: Guatemala recibe exigencia de Concacaf que debe cumplir antes de enfrentar a Panamá y a Surinam

El golpe bajo de David Faitelson para Luis Fernando Tena

La omisión de Luis Fernando Tena en la lista de “grandes maestros del futbol mexicano” publicada por David Faitelson provocó una ola de comentarios en redes sociales, ya que el técnico mexicano es recordado por lograr uno de los mayores hitos en la historia del balompié nacional.

Bajo su dirección, México conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras vencer a la poderosa selección de Brasil en la final. Ese triunfo no solo representó un logro inédito, sino también un símbolo de la capacidad y el talento del cuerpo técnico mexicano, encabezado por Tena.

Muchos aficionados en esta publicación le recordaron a Faitelson que había olvidado a Luis Fernando Tena, quien actualmente dirige a la selección de Guatemala soñando con ir a su primer Mundial 2026.

Aficionados defienden a Luis Fernando Tena

El comentario de Faitelson provocó reacciones divididas: mientras algunos coincidieron con su lista, otros criticaron el olvido de Tena, argumentando que su trayectoria y su aporte al futbol mexicano merecen reconocimiento.

