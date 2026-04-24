Gerardo Paiz toma polémica decisión tras el fracaso de la Selección Femenina de Guatemala

La Federación de Futbol de Guatemala ha tomado una decisión que marca el rumbo inmediato de la Selección Femenina: mantener a Karla Maya como entrenadora del combinado nacional, pese al reciente golpe deportivo que significó la eliminación en el camino hacia el Mundial de Brasil 2027. La estratega mexicana continuará al frente del proyecto, respaldada por su contrato vigente.

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El futuro de Maya había quedado en el aire luego de no lograr la clasificación a la fase final del Campeonato de la Concacaf, objetivo principal del proceso. Sin embargo, desde la dirigencia consideran que el trabajo debe evaluarse de manera integral antes de tomar decisiones drásticas.

Respaldo a Maya pese al fracaso deportivo

La eliminación se concretó tras la derrota 3-0 ante Costa Rica, en un partido determinante donde Guatemala necesitaba un resultado positivo para avanzar. Ese encuentro no solo significó el adiós al sueño mundialista, sino que también estuvo marcado por la expulsión de la propia Karla Maya, en una acción que generó críticas.

A pesar del resultado adverso, en la Fedefut no contemplan, por ahora, un cambio en la dirección técnica. La apuesta es darle continuidad al proceso, acompañado de un análisis profundo del rendimiento del equipo durante la eliminatoria.

Desde su llegada en marzo de 2025, Maya ha liderado un proyecto que buscaba devolver protagonismo a la selección femenina en la región. Aunque el objetivo principal no se cumplió, la federación considera que aún hay bases para construir a futuro.

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El reto ahora será recomponer el camino, corregir errores y preparar al equipo para los próximos compromisos internacionales. Con Karla Maya al mando, la selección guatemalteca inicia una nueva etapa con la mira puesta en recuperar la competitividad y volver a luchar por un lugar en la élite del fútbol femenino de Concacaf.

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