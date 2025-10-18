Comunicaciones vs. Municipal: ¿A qué hora juegan y dónde ver el Clásico 335 por la Liga Nacional de Guatemala?

Comunicaciones y Municipal jugarán este domingo el Clásico 335 de Guatemala por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. La fecha 15 tendrá como plato fuerte a este enfrentamiento protagonizado por los dos clubes más preponderantes del país.

Desde Fútbol Centroamérica le contamos todos los datos que usted no puede dejar de saber para poder seguir este apasionante enfrentamiento, clave para las realidades distantes de ambas instituciones. Descenso o liderato, es la cuestión.

¿Cuándo y a qué hora juega Comunicaciones vs. Municipal el Clásico 335 de Guatemala?

Comunicaciones y Municipal jugarán el domingo 19 de octubre desde las 5.00 pm locales (6.00 pm de Panamá y 7.00 pm ET de Estados Unidos), en el Estadio Alejandro Morera Soto. Será por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO Comunicaciones vs. Municipal por el Clásico 335 de Guatemala?

El Clásico 335 de Guatemala podrá observarse por las pantallas de Tigo Sports y Teleonce para todo el territorio chapín.

¿Dónde ver EN VIVO Comunicaciones vs. Municipal desde los Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Clásico 335 de Guatemala podrá observarse por la pantalla del canal 429 de DirecTV.

¿Quién es el árbitro de Comunicaciones vs. Municipal por el Clásico 335 de Guatemala?

Bryan López será el árbitro para el Clásico 335 que protagonizarán los futbolistas de Comunicaciones y Municipal. Sus asistentes serán Humberto Panjoj e Iris Vail, así como Steve Morales será el cuarto árbitro. Rubén Castellanos hará de asesor.

¿Cómo llega Comunicaciones al Clásico 335 de Guatemala en la actual Liga Nacional?

Comunicaciones atraviesa un momento delicado. Solamente sumo 12 puntos, y está ubicado en la undécima posición de la tabla. Esto, producto de tres únicos triunfos, tres empates y ocho derrotas. La crisis lo pone en la parte baja de esta tabla y en una situación inesperada para su rica historia deportiva internacional.

¿Cómo llega Municipal a este Clásico 335 de Guatemala en la actual Liga Nacional?

Municipal llega al Clásico 335 en el segundo lugar del campeonato. Sumó sus 29 puntos, y se encuentra detrás de Mixco, con 32 unidades en los 14 juegos que se disputaron. Los Rojos no podrán contar con Rudy Muñoz, debido a que sufrió un desgarro muscular de grado uno en el aductor mayor de su muslo derecho.

Comunicaciones vs. Municipal: historial reciente del Clásico de Guatemala en Liga Nacional

10/08/2025 – Municipal 1-1 Comunicaciones – Torneo Apertura 2025.

– Torneo Apertura 2025. 20/04/2025 – Comunicaciones 1-0 Municipal – Torneo Clausura 2025.

– Torneo Clausura 2025. 15/02/2025 – Municipal 2-1 Comunicaciones – Torneo Clausura 2025.

– Torneo Clausura 2025. 29/09/2024 – Comunicaciones 1-2 Municipal – Torneo Apertura 2024.

– Torneo Apertura 2024. 5/05/2024 – Municipal 3-0 Comunicaciones – Semifinal Torneo Clausura 2024.