Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala: última fecha y clasificados

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala llega a su última escala con la disputa de la jornada 22. Será este domingo, con todos los partidos en simultáneo para terminar de definir a los ocho clasificados a los cuartos de final. Un cierre de infarto donde el único ya sin chances de meterse es Comunicaciones.

Con cinco equipos ya asegurados en la siguiente fase: Municipal, Mixco, Antigua, Aurora y Malacateco, los focos se concentran en la feroz batalla por los tres cupos restantes, a la que llegan seis clubes con vida: Xelajú (25 puntos), Achuapa (24), Mictlán (23), Marquense (23), Cobán Imperial (22) y Guastatoya (21). Entre el sexto y el undécimo apenas hay cuatro puntos de diferencia, por lo que cualquier tropiezo puede costar muy caro en la foto final de la tabla.

La jornada promete dramatismo de sobra porque varios de esos equipos se cruzan entre sí en duelos directos: Achuapa recibe a Guastatoya y Cobán Imperial se juega la vida frente a Mictlán, mientras Marquense buscará meterse entre los ocho ante el líder, Municipal, y Xela visitará a un Comunicaciones ya eliminado, pero con margen para arruinar aspiraciones ajenas. Todo se resolverá al mismo tiempo, en una última fecha que puede reordenar por completo la zona de clasificación antes de que empiece la ronda final del Apertura 2025.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala

Así se juega la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala

Todos los partidos de la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2025 se disputarán en simultáneo este domingo 30 de noviembre, desde las 15:00 horas.

Marquense vs. Municipal

Achuapa vs. Guastatoya

Comunicaciones vs. Xelajú MC

Aurora FC vs. Deportivo Mixco

Cobán Imperial vs. Mictlán

Antigua GFC vs. Malacateco

