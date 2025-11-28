Oscar Santis lamenta la última decisión de la Liga Nacional, mientras Municipal lo celebra

La riña ocurrida el pasado sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera continúa generando repercusiones, pero este miércoles el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional dio un giro importante al decidir reducir la sanción impuesta a los jugadores de Municipal Darwin Torres y Rudy Muñoz. La resolución llegó luego de que la Junta Directiva Escarlata presentara una apelación formal para habilitar a sus futbolistas de cara a la última jornada de la fase regular.

Aunque la multa económica de Q500.00 deberá ser pagada por ambos jugadores, la noticia más relevante para los Rojos es que podrán estar disponibles para la Jornada 22, cuando Municipal visite a los Leones de Marquense este domingo a las 15:00 horas. La presencia de Torres y Muñoz permitirá a los capitalinos recuperar profundidad y estabilidad en el plantel.

Municipal llega a esta fecha decisiva como líder de la tabla de posiciones con 44 puntos, dependiendo únicamente de sí mismo para cerrar como ganador de la Fase de Clasificación. Asegurar el primer lugar les permitiría encarar la fase final con ventaja deportiva y un impulso anímico considerable.

La resolución disciplinaria representa un alivio para el técnico Mario Acevedo, quien había visto condicionado su once titular tras los incidentes frente a Antigua GFC. Ahora, con la habilitación de ambos futbolistas, contará con más alternativas para armar su alineación.

Los hermanos Santis seguirán castigados

Por otra parte, en lo que respecta a los jugadores de Antigua GFC, Oscar y Diego Santis, seguirán con su suspensión de dos partidos, la cual tendrán que cumplir el domingo contra Malacateco y en el juego de ida de los cuartos de final.

Con la clasificación asegurada y el liderato en juego, Municipal buscará cerrar la fase regular con una actuación convincente en San Marcos, mientras la polémica de la riña empieza a quedar atrás gracias a la resolución favorable del Órgano Disciplinario.