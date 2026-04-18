Comunicaciones se mantiene al tanto: El inesperado contratiempo que tuvo el partido de Marquense vs. Municipal

La Jornada 21 del Torneo Clausura 2026 se perfila como determinante en la lucha por el liderato y la permanencia, y uno de los focos principales apunta al duelo entre Deportivo Marquense y Municipal en el siempre complicado Estadio Marquesa de la Ensenada.

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El escenario en San Marcos no solo plantea un desafío deportivo, sino también climático. La región es conocida por sus condiciones de alta montaña en Guatemala, donde la niebla suele ser protagonista en horarios nocturnos, y esta vez no fue la excepción, afectando directamente el desarrollo del compromiso.

La niebla retrasa el espectáculo

El encuentro estaba programado para las 20:00 horas, pero la intensa neblina obligó a los árbitros a tomar la decisión de retrasar el inicio. Lo que parecía una breve espera terminó extendiéndose por una hora y media, provocando incertidumbre tanto en jugadores como en aficionados.

Finalmente, el pitazo inicial se dio hasta las 21:30, en medio de un ambiente condicionado por la visibilidad. A pesar de la opción reglamentaria de trasladar el partido al día siguiente, ambos equipos optaron por mantenerse firmes y disputar el encuentro esa misma noche.

Tanto Marquense como Municipal son conscientes de que el clima sigue siendo un factor determinante, ya que si la niebla vuelve a intensificarse, el árbitro podría tomar la decisión de suspender el partido, lo que añadiría aún más dramatismo a la jornada.

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En lo deportivo, el choque es clave en ambos frentes: los rojos tienen la posibilidad de adueñarse de la cima, mientras que los leones se juegan puntos vitales en la tabla acumulada, donde luchan directamente con Comunicaciones por evitar el descenso. Una noche donde el clima y la presión definen mucho más que tres puntos.

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