“A perder por favor”: Municipal recibe una lluvia de peticiones que pone en alerta a Comunicaciones

La Jornada 21 del Torneo Clausura 2026 se enciende con un duelo cargado de tensión y polémica: Municipal visita esta noche al Deportivo Marquense en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en un partido donde se mezclan objetivos totalmente opuestos. Mientras los Leones luchan por su permanencia, los Rojos buscan un triunfo que los impulse hacia el liderato.

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El contexto deportivo es claro: Marquense necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que Municipal está obligado a ganar si quiere mantenerse en la pelea por la cima. Sin embargo, lo que debía ser un enfrentamiento de alta intensidad competitiva ha tomado un giro inesperado fuera de la cancha.

La petición de la afición roja

En las últimas horas, las redes sociales del conjunto escarlata han sido escenario de una ola de comentarios que han generado controversia. Un sector de la afición ha pedido abiertamente que el equipo pierda el partido, con el objetivo de afectar a su acérrimo rival, Comunicaciones, en la tabla acumulada.

Frases como “Hoy si pueden perder”, “A perder por favor mis rojos” o “Hay que jugar con la banca” reflejan el sentir de algunos seguidores, quienes priorizan el golpe indirecto al rival por encima del resultado propio. Una situación que pone en debate los valores deportivos y la ética competitiva dentro del fútbol nacional.

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En lo estrictamente futbolístico, el panorama también presenta complicaciones para Municipal. El equipo no podrá contar con piezas importantes como Nicolás Samayoa y José Carlos Martínez, ambos ausentes por lesión, lo que obliga al técnico a ajustar su planteamiento para un duelo que ya de por sí es complejo.

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Por su parte, Comunicaciones observa de reojo este compromiso, ya que su situación en la tabla acumulada es delicada, con apenas una mínima ventaja sobre la zona roja. Los cremas enfrentarán en sus próximos partidos a Guastatoya y Malacateco, encuentros que también serán determinantes en la lucha por evitar el descenso.

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Así, el balón rodará a las 20:00 horas en un partido que no solo definirá puntos clave en la clasificación, sino que también pondrá a prueba la integridad competitiva de los protagonistas. Entre la presión deportiva y el ruido externo, Municipal y Marquense protagonizarán un choque donde el resultado tendrá repercusiones más allá de los tres puntos.