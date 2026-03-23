“Pocas personas lo saben”: José Pinto hizo una cruda revelación sobre la eliminación de Guatemala rumbo al Mundial 2026 y casi rompe en llanto

En Guatemala, la herida por la no clasificación al Mundial 2026 sigue abierta. Para colmo, la cuenta regresiva para el inicio del certamen —arrancará el 11 de junio con México-Sudáfrica como partido inaugural— no ayuda a mermar el dolor del pueblo guatemalteco, que vio cómo el sueño se le escurría entre los dedos en el cierre de las eliminatorias.

La “final” perdida ante Panamá por 3-2 el pasado 13 de noviembre, con El Trébol como escenario, sentenció al equipo de Luis Fernando Tena, que cerró su participación en la clasificatoria venciendo 3-1 a Surinam. Desde entonces han pasado 130 días. Y uno de los referentes de aquel grupo, habló por primera vez sobre cómo afectó ese revés tanto a él como a sus compañeros.

José Pinto, al borde del llanto por el Mundial

Durante una reciente entrevista con Boicot Podcast, al capitán de la Selección Nación, José Pinto, le preguntaron por el bajón anímico y futbolístico que tuvieron los seleccionados en su regreso a la competencia en la Liga Nacional después de quedarse sin el boleto a Copa del Mundo. Y en su respuesta dejó una cruda revelación.

“Sí, fue así. Tengo buena relación con casi todos, y con algunos un poquito más de confianza que con otros. De alguno de los más cercanos fue complejo porque… Dejaste atrás un Mundial (…). Muy pocas personas lo saben”, externó Pinto, con la voz rota, mientras contenía un comprensible llanto que lo obligó a pausar por unos segundos la charla.

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Cuando se recompuso, el defensor central de 32 años añadió: “Yo creo que fue por cómo lo vivimos, porque estuvimos cerca. Cuando salió el sorteo del grupo y pusieron que estábamos con Panamá era ‘Panamá va directo y Guatemala a buscar un repechaje’. Pero cuando fuimos jugando, fuimos demostrando que les podíamos competir. Yo siento que ninguna Selección fue tan superior a nosotros y lo vimos cerca, todos nos ilusionamos. Entonces a varios compañeros nos afectó. Yo creo que a la gran mayoría, por no decir todos“.

“Con muchos tuve la conversación en personas y en chat. Muchos tuvimos la ayuda de psicólogos de nuestros clubes o de la psicóloga de la Selección para poder seguir, porque no encontrabas una motivación. Quedar afuera del Mudial fue un golpe duro y a los cinco días ya tenías que jugar, competir de nuevo en la liga. Volver a encontrar tu motivación, volverte a automotivar, volver a encontrar el sentido y otra vez la órbita del fútbol fue duro para varios. Varios compañeros tuvieron que buscar ayuda de un profesional para volver a eso”, contó Pinto.

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Para el referente de Comunicaciones, que buscará seguir aportando en el proceso rumbo al 2030, ese era su sueño máximo. “Creo que fue un tema muy complejo para todos. Se vio: nos costó motivarnos para insertarnos en el fútbol otra vez. Para mi el Mundial es todo, era todo estar en una Copa del Mundo y tenerle ahí cerquita… A veces nos dicen en donde creés que se te fue el Mundial, pero es en todos los partidos”.

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En síntesis

Golpe psicológico: José Pinto reveló que la eliminación al Mundial 2026 fue tan devastadora que la mayoría de los seleccionados debió buscar ayuda profesional para volver a jugar.

José Pinto reveló que la eliminación al Mundial 2026 fue tan devastadora que la mayoría de los seleccionados debió buscar para volver a jugar. Falta de motivación: el capitán confesó, al borde del llanto, que tras quedar fuera les fue casi imposible encontrarle un sentido al fútbol y reinsertarse en la liga local apenas cinco días después.

el capitán confesó, al borde del llanto, que tras quedar fuera les fue casi imposible encontrarle un sentido al fútbol y reinsertarse en la liga local apenas cinco días después. Ilusión rota: el defensor destacó que el dolor fue mayor porque sintieron que le compitieron de igual a igual a Panamá y que el sueño mundialista estuvo “realmente cerca”.

el defensor destacó que el dolor fue mayor porque sintieron que le compitieron de igual a igual a y que el sueño mundialista estuvo “realmente cerca”. Proceso de sanación: tras 130 días del fracaso, Pinto admitió que el apoyo de psicólogos fue clave para que los jugadores pudieran recuperar la órbita deportiva y enfocarse en el proceso rumbo a 2030.