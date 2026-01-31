Se diferencia del Fantasma Figueroa: José Pinto manda un claro mensaje al DT que retumba en Comunicaciones

El pasado miércoles en la victoria por 1-0 de Comunicaciones contra Antigua GFC, el Fantasma Figueroa tomó una decisión muy poco habitual en el fútbol y que generó una gran polémica por su poca paciencia a la hora de respaldar a un jugador.

El DT decidió enviar al terreno de juego a Erick Lemus a los 59 minutos en lugar de Lynner García. Luego, se dio lo insólito. 21 minutos más tarde, el Fantasma sacó al propio Lemus por José Grajeda después de haber ingresado de cambio.

En las últimas horas, José Pinto, capitán y referente del plantel de Comunicaciones, salió en apoyo de su compañero. Con una publicación en su cuenta de Instagram, el defensor central se diferenció del entrenador y de la decisión que tomó.

Pinto publicó una historia junto a Erick Lemus en el entrenamiento de Comunicaciones. El zaguero etiquetó al delantero y también utilizó un emoji en el que dos personas se están abrazando, en una clara señal de respaldo hacia su compañero.

La otra decisión del Fantasma Figueroa que involucra a José Pinto

Cabe mencionar también que el entrenador de Comunicaciones le quitó la cinta de capitán a Pinto en el último juego. El Fantasma explicó en conferencia “que van a haber muchos cambios” y que podría haber varios capitanes debido a que tiene 30 jugadores en la planilla.

Para el duelo de este sábado ante Xelajú en condición de visitante, Fantasma Figueroa decidió convocar a Lemus a pesar de lo sucedido en el Estadio Pensativo el pasado miércoles. La incógnita ahora es si tendrá minutos el delantero de 24 años.