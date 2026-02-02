Es tendencia:
"Manejar el ego": Hernán Medford volvió a Saprissa y esta sería su primera medida en el camerino morado

Saprissa anunció este lunes el regreso de Hernán Medford al banquillo, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa puertas adentro del club morado.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

A Hernán Medford no le tiembla el pulso.
A Hernán Medford no le tiembla el pulso.

Este lunes, el Deportivo Saprissa anunció de manera oficial el regreso de Hernán Medford al banquillo del primer equipo. El “Pelícano” vuelve a Tibás para reemplazar a Vladimir Quesada y asumir el desafío de encaminar al Monstruo en la lucha por la estrella 41.

En el marco de la llegada de Medford, Minor Díaz, entrenador nacional que fue asistente del flamante DT morado en más de 100 partidos, conversó con Tigo Sports y explicó cuáles pueden ser los primeros impactos de este nuevo ciclo.

“Sabe manejar el ego de los jugadores”

Sabe manejar el ego de los jugadores, que es muy importante. Máxime cuando llegás a una institución como Saprissa. Creo que hay un respeto que guarda el jugador hacia él que es muy importante, por todo lo que conlleva Hernán Medford como entrenador”, expresó Minor Díaz.

Las palabras del estratega de 45 años dejan en evidencia cuál sería una de las primeras medidas de Medford en el camerino morado: poner orden, marcar jerarquías y dejar claro que el mando será uno solo. En Saprissa no habrá lugar para egos por encima del proyecto.

Lo que buscaba el presidente

Ese perfil encaja perfectamente con lo que había manifestado Roberto Artavia, presidente del club, cuando explicó qué buscaba la dirigencia para el puesto de entrenador.

En primer lugar que tenga un manejo de camerino apropiado, manejar gente que son muy calificados, son estrellas y tienen un ego importante. Hay que saberlos manejar para que salgan a la cancha y den todo”, sostuvo el jerarca.

Además del control interno, Minor Díaz destacó otro punto clave que juega a favor del nuevo DT: el respaldo de la afición morada. “Hay un cariño importante, es respaldado y es muy bonito ver cómo el saprissismo ha esperado por muchos años el regreso de Hernán”, afirmó el ex entrenador de Sporting FC.

