“Manejar el ego”: Hernán Medford volvió a Saprissa y esta sería su primera medida en el camerino morado

Este lunes, el Deportivo Saprissa anunció de manera oficial el regreso de Hernán Medford al banquillo del primer equipo. El “Pelícano” vuelve a Tibás para reemplazar a Vladimir Quesada y asumir el desafío de encaminar al Monstruo en la lucha por la estrella 41.

En el marco de la llegada de Medford, Minor Díaz, entrenador nacional que fue asistente del flamante DT morado en más de 100 partidos, conversó con Tigo Sports y explicó cuáles pueden ser los primeros impactos de este nuevo ciclo.

ver también “Bienvenido”: Fernán Faerron firmó contrato con un grande de Costa Rica cuando todo indicaba que su futuro estaba en Europa

“Sabe manejar el ego de los jugadores”

“Sabe manejar el ego de los jugadores, que es muy importante. Máxime cuando llegás a una institución como Saprissa. Creo que hay un respeto que guarda el jugador hacia él que es muy importante, por todo lo que conlleva Hernán Medford como entrenador”, expresó Minor Díaz.

Tweet placeholder

Las palabras del estratega de 45 años dejan en evidencia cuál sería una de las primeras medidas de Medford en el camerino morado: poner orden, marcar jerarquías y dejar claro que el mando será uno solo. En Saprissa no habrá lugar para egos por encima del proyecto.

Lo que buscaba el presidente

Ese perfil encaja perfectamente con lo que había manifestado Roberto Artavia, presidente del club, cuando explicó qué buscaba la dirigencia para el puesto de entrenador.

Publicidad

Publicidad

“En primer lugar que tenga un manejo de camerino apropiado, manejar gente que son muy calificados, son estrellas y tienen un ego importante. Hay que saberlos manejar para que salgan a la cancha y den todo”, sostuvo el jerarca.

ver también Golpe a Alajuelense: Hernán Medford regresó a Saprissa con el filazo que ningún manudo quería ver

Además del control interno, Minor Díaz destacó otro punto clave que juega a favor del nuevo DT: el respaldo de la afición morada. “Hay un cariño importante, es respaldado y es muy bonito ver cómo el saprissismo ha esperado por muchos años el regreso de Hernán”, afirmó el ex entrenador de Sporting FC.