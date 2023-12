Antonio Chucho López ha venido de menos a más en su carrera futbolística, luego de su paso por el América de México donde sufrió una grave lesión, luego pasó por Necaxa y tuvo que ir a Guatemala para fichar por Municipal, donde tampoco mostró el rendimiento esperado y a pesar de eso fue contratado por Comunicaciones.

Con los cremas se le ha visto otra versión, se ha convertido en una de las figuras, siendo pieza importante para que el equipo juegue la gran final del Torneo Apertura 2023. Esto también le ha causado que la afición lo tenga entre los más queridos y ahora espera ser recíproco ganando el título.

¿Qué espera de la final ante Guastatoya?

“Esperamos un equipo que se va a entregar en cada jugada, vamos a competir desde el pitazo inicial hasta que pite el final, estamos ansiosos por jugar el partido. Es una final para los dos, estamos empatados, ellos quieren ganar también, será duro”

¿Qué siente jugar una final?

“Estoy feliz y agradecido, con una gran responsabilidad, disfrutarlo porque las finales no se juegan todos los días. El juego será apretado, con pocas oportunidades de gol y nos tocará aprovechar las que tengamos, pero cuidándonos atrás para mantener el cero”

¿Cómo toma el trato que ha recibido en Comunicaciones?

“Estoy feliz y agradecido con el recibimiento que me han dado, desde el inicio me han recibido con los brazos abiertos, como lo he dicho antes mi forma de mostrarme agradecido es en el campo entregándome al máximo”

¿Qué mensaje envía a la afición?

“Que nos apoyen hasta el final, si vamos a los tiempos extras que sigan, pero hay un sector atrás de las bancas que gritan otras cosas. Nosotros vamos a luchar hasta el final y que ellos tampoco nos dejen de alentar”.

Comunicaciones enfrentará hoy a las 18:00 horas a Deportivo Guastatoya, en el juego de vuelta de la Gran Final. La serie se encuentra empatada 1-1 por lo que el que gane levantará el título guatemalteco.

