La Selección de Guatemala está ante los dos partidos más importantes de su historia en las Eliminatorias. La Azul y Blanco depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026 y definirá los encuentros que le quedan en condición de local.

Primero recibirá a Panamá y luego a Surinam. Ambos juegos serán en El Trébol. Hace unos días, se dio a conocer que dicho estadio podría sufrir una reducción en su aforo en un 15%, ya que la FIFA le abrió un expediente a Guatemala por los cánticos racistas que se dieron en el último cruce frente a El Salvador.

Para evitar esta sanción que podría sufrir el equipo que comanda Luis Fernando Tena, en la Federación de Fútbol de Guatemala tomaron una medida con el fin de contar con el estadio de Municipal en su totalidad.

Guatemala toma acciones para evitar un castigo de Concacaf camino al Mundial 2026

A través de sus canales de comunicación, la Federación publicó varios mensajes contra el racismo e invitó a los aficionados chapines a que no se repitan estos hechos, especialmente contra Panamá que será el primer cruce en El Trébol.

“Todos jugamos el mismo partido. No a la violencia. Evitemos sanciones“, anunció Guatemala en sus redes sociales. Además, durante los últimos días, se publicaron mensajes de concientización para no insultar el himno visitante.

También varios jugadores de la selección nacional fueron parte de esta campaña: Chucho López, Olger Escobar, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Rosales, Rudy Muñoz, Rodrigo Saravia, José Morales y Jonathan Franco. Todos ellos mandaron un mensaje para evitar el racismo, la violencia y la homofobia en el fútbol.

