“Estará convocado”: la Selección de Guatemala se refuerza con joya que pasó por un gigante de Europa

Guatemala consiguió un refuerzo más para sumar a su Selección Sub-20 de cara al próximo microciclo. El mismo tendrá lugar para el venidero mes de diciembre, en vistas del UNCAF U-20. Este se dará entre el 5 y el 12 de tal mes en Panamá.

Se trata de Rogelio Barrera, el joven portero formado en la Global Academy del Bayern Múnich. Nacido en Estados Unidos, también cuenta con pasaporte para representar a México y a La Bicolor. Finalmente, decantó por esta última opción.

Actualmente y desde abril del corriente 2025, Barrera juega para el Sub-20 del Ibrachina FC. Este club brasileño le ofrece una exigencia del más alto nivel, para que pueda terminar de formarse de la mejor manera posible para lo profesional.

Guatemala refuerza su Sub-20 con Rogelio Barrera, ex portero del Bayern Múnich

Según confirmó el periodista Manuel López, se estima que el arquero formará parte del grupo que viaje a tierras canaleras para jugar el UNCAF, aunque su presencia no está confirmada. Viajará desde San Pablo a finales de noviembre.

“El trinacional Rogelio Barrera estará convocado con la Selección Sub-20 en el mes de diciembre. Se presume que será parte del equipo de Guatemala que viaje para disputar el UNCAF U-20 del 5 al 12 de diciembre, en tierras canaleras”, publicó.

Barrera llegó al Bayern Global Academy proveniente del Orlando City Seminole,como uno de los aspirantes al sueño de ser profesional. Si bien considera que la máxima leyenda bávara es Bastian Schweinsteiger, su ídolo es David De Gea.

