Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“Estará convocado”: la Selección de Guatemala se refuerza con joya que pasó por un gigante de Europa

Este joven futbolista vistió una de las camisetas más prestigiosas de todo el mundo del fútbol.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
La Selección de Guatemala se refuerza con una joya que tuvo su paso por un gigante de Europa.
© rrssLa Selección de Guatemala se refuerza con una joya que tuvo su paso por un gigante de Europa.

Guatemala consiguió un refuerzo más para sumar a su Selección Sub-20 de cara al próximo microciclo. El mismo tendrá lugar para el venidero mes de diciembre, en vistas del UNCAF U-20. Este se dará entre el 5 y el 12 de tal mes en Panamá.

Se trata de Rogelio Barrera, el joven portero formado en la Global Academy del Bayern Múnich. Nacido en Estados Unidos, también cuenta con pasaporte para representar a México y a La Bicolor. Finalmente, decantó por esta última opción.

Actualmente y desde abril del corriente 2025, Barrera juega para el Sub-20 del Ibrachina FC. Este club brasileño le ofrece una exigencia del más alto nivel, para que pueda terminar de formarse de la mejor manera posible para lo profesional.

“Venta definitiva”: a Óscar Santis se le abre una puerta en la MLS tras caerse su fichaje por Melgar

ver también

“Venta definitiva”: a Óscar Santis se le abre una puerta en la MLS tras caerse su fichaje por Melgar

Guatemala refuerza su Sub-20 con Rogelio Barrera, ex portero del Bayern Múnich

Según confirmó el periodista Manuel López, se estima que el arquero formará parte del grupo que viaje a tierras canaleras para jugar el UNCAF, aunque su presencia no está confirmada. Viajará desde San Pablo a finales de noviembre.

“El trinacional Rogelio Barrera estará convocado con la Selección Sub-20 en el mes de diciembre. Se presume que será parte del equipo de Guatemala que viaje para disputar el UNCAF U-20 del 5 al 12 de diciembre, en tierras canaleras”, publicó.

Guatemala lo celebra: Olger Escobar necesitó sólo tres palabras para sentenciar a Panamá y El Salvador camino al Mundial 2026

ver también

Guatemala lo celebra: Olger Escobar necesitó sólo tres palabras para sentenciar a Panamá y El Salvador camino al Mundial 2026

Barrera llegó al Bayern Global Academy proveniente del Orlando City Seminole,como uno de los aspirantes al sueño de ser profesional. Si bien considera que la máxima leyenda bávara es Bastian Schweinsteiger, su ídolo es David De Gea.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mundial en Centroamérica: revelan detalles inéditos del proyecto para traer el torneo de FIFA a la región
Fútbol Internacional

Mundial en Centroamérica: revelan detalles inéditos del proyecto para traer el torneo de FIFA a la región

¿Panamá sigue con vida? Así quedó el Grupo B del Mundial Sub-20
Panama

¿Panamá sigue con vida? Así quedó el Grupo B del Mundial Sub-20

Panamá Sub 20 vs. Corea del Sur: ¿A qué hora y cómo ver el partido por el Grupo B?
Panama

Panamá Sub 20 vs. Corea del Sur: ¿A qué hora y cómo ver el partido por el Grupo B?

DT de Cruz Azul subestimó a Pumas y Keylor Navas le respondió
Costa Rica

DT de Cruz Azul subestimó a Pumas y Keylor Navas le respondió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo